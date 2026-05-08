Bombazo en la Fórmula 1: Red Bull buscaría a otro piloto para reemplazar a Max Verstappen

El neerlandés podría dejar de ser la figura de una de las escuderías más poderosas del mundo.

En las últimas horas, la Fórmula 1 se vio sacudida por un rumor transformado en noticia que significaría un verdadero sacudón para la categoría. El equipo Red Bull está en el ojo de la tormenta por la posible salida de Max Verstappen , su gran estrella.

La formación de Milton Keynes, según el medio especializado Motorsport , buscaría a Oscar Piastri como el elegido para asumir el liderazgo dentro del monoplaza.

La magnitud de la estructura respalda una decisión de tal calibre. Con más de 2.000 trabajadores y un presupuesto millonario que gira en torno a su piloto franquicia , Red Bull no va a depositar sus esperanzas en un joven de la academia interna como Isack Hadjar. A pesar de su proyección, el novato carece aún del rodaje suficiente para cargar con el peso del equipo en un escenario tan complejo.

piastri verstappen

Los indicios de la llegada de Oscar Piastri a Red Bull

El entorno del australiano ha ofrecido pistas en los últimos meses. Durante la pretemporada en Baréin, Mark Webber, representante de Piastri y expiloto de Red Bull, brilló por su ausencia. En su lugar, el piloto estuvo acompañado por Pedro Matos, su antiguo ingeniero en la categoría de Fórmula 2. Según la información publicada, esta decisión buscó precisamente aliviar la presión y evitar roces internos que pudieran perjudicar la relación con McLaren.

El resultado de esa reconfiguración no tardó en notarse sobre el asfalto. Tras un arranque desafortunado, que incluyó un accidente antes incluso de la salida en Australia, Piastri reaccionó con solidez: logró sendos podios en Japón y Miami, demostrando una madurez que refuerza su candidatura. Desde el garaje de McLaren, además, se respira una calma que contrasta con las tensiones vividas la temporada anterior.

Mientras tanto, fuentes cercanas al agente del piloto apuntan que Webber ya ha sondeado el mercado. No se descarta que retome contactos con Red Bull si finalmente se abre una vacante.

Toda esta reconfiguración no ocurre en el vacío. La salida de Helmut Marko, durante más de veinte años el artífice de la política de talentos de la casa, ha dejado un vacío estructural. El modelo tradicional —ascender pilotos de la cantera para que aprendan junto a un líder consagrado— funcionó con Vettel, Ricciardo y el propio Verstappen. La llegada de Checo Pérez ya supuso una excepción forzada por las circunstancias, no un cambio de filosofía.

Ahora, con Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff al frente, y tras el despido de Christian Horner a mediados de 2025, la estrategia parece virar hacia otro paradigma. En lugar de formar, Red Bull optaría por fichar talento ya contrastado en el exterior. Y en ese nuevo escenario, Piastri encaja a la perfección: es joven, ambicioso, competitivo —como demostró en la lucha por el título del año pasado contra su compañero Lando Norris— y aún tiene margen de mejora.

El obstáculo evidente es contractual. Piastri pertenece a McLaren hasta 2027, lo que otorga a la escudería de Woking una posición de fuerza. Sin embargo, la historia de la Fórmula 1 demuestra que los contratos rara vez retienen a un piloto que desea marcharse. En ese eventual pulso, Zak Brown, consejero delegado de McLaren, se perfila como un negociador hábil, capaz de convertir una baja en una operación lucrativa.

Entre las especulaciones surgidas en las últimas semanas, se llegó a barajar un intercambio directo: Piastri a Red Bull y Verstappen a McLaren. No obstante, Motorsport descarta esta posibilidad al señalar que no hay evidencias de que la formación británica esté interesada en el neerlandés. Además, el malestar del campeón mundial tendría su origen en el nuevo reglamento técnico, no en su relación con Red Bull.

En definitiva, el interés de Red Bull por Piastri no es un rumor menor. Constituye una declaración de intenciones: si Verstappen termina poniendo rumbo a Mercedes u otro destino, la escudería austriaca no dudará en acudir al mercado exterior para fichar al mejor disponible. El australiano encabeza esa lista, y su posible llegada simbolizaría el fin definitivo de la política de cantera que durante dos décadas definió la identidad del equipo.