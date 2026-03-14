Polémica con La Bombonera: los vecinos desmienten a Juan Román Riquelme

El presidente del Xeneize anunció oficialmente que el sueño de los hinchas está más cerca de cumplirse.

El representante de los vecinos frentistas de La Bombonera , Rubén Lopresti, desmintió de manera categórica las versiones oficiales de la dirigencia de Boca Juniors respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir las propiedades necesarias para ampliar el estadio.

Según el vocero, existe un "consenso total" entre los propietarios de los 23 lotes de la calle Iberlucea para avanzar con la venta, refutando los argumentos de la institución sobre impedimentos legales , títulos de propiedad en conflicto o condiciones patrimoniales.

"Yo la verdad que te miento categóricamente esto que acabo de escuchar" , quien añadió que "referente a las 21 casas que el señor dice que están declaradas como patrimonio histórico, eso lo pone la Legislatura porteña, pero también díganle a ese señor que acá no hay que hacer chicanas y parte; uno como propietario, como dueño del inmueble, hay una ley que dice que por más que esté declarada patrimonio, el titular lo puede vender" .

El representante sostiene que “para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales", trámite que, según asegura, "cuenta con el respaldo documentado de los vecinos desde hace años”.

Riquelme Bombonera Portada

En relación con el trato recibido por parte de la cúpula del club, Lopresti subrayó una persistente "falta de diálogo genuino", especialmente por parte de Juan Román Riquelme. El vocero afirmó: "Jamás cruzaron la vereda para poder hablar con los vecinos, jamás vinieron a tomar mate y jamás nada. Por eso nosotros desmentimos categóricamente todo lo que están diciendo".

Finalmente, el testimonio expone el malestar vecinal frente a lo que consideran una gestión basada en excusas burocráticas. Lopresti cuestionó la validez de los relevamientos realizados por el club y la fijación de valores de mercado que, según sostiene, son insuficientes para que los frentistas puedan relocalizarse en la Ciudad de Buenos Aires.

"Nos están utilizando gratuitamente", concluyó Lopresti, reafirmando que los vecinos mantienen su disposición de venta, aguardando una propuesta que, hasta el momento, no fue presentada de manera formal.

¿Qué dijo Juan Román Riquelme de la ampliación?

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se mostró optimista de cara a la ampliación de su estadio, La Bombonera, afirmando que creen que “va a salir bien”.

El mandatario le agradeció a la empresa Ferrosur, sobre cuya vía se expandirá la tribuna, por estar de acuerdo con el proyecto y comentó la imposibilidad de poner en marcha el proyecto esloveno o la “Bombonera 360°”, ya que “no se pueden tocar las casas”.

Además, Riquelme se refirió a la oposición afirmando que no cree “que vuelvan nunca más” y que habían dejado la cancha “abandonada” al final de su gestión.

Algunos días después de la confirmación de un proyecto para ampliar la Bombonera, con la intención de subir su aforo de 57.000 a 84.000 personas, Juan Román Riquelme afirmó que confían en que el proyecto se podrá llevar a cabo.

Nuevca Bombonera 7

“Va a parecer un estadio de Europa, como debe ser”, comentó el dirigente, que además le agradeció a Ferrosur por “no traer inconvenientes” de cara a la construcción de 18 ascensores sobre los terrenos de sus vías.

Cerca de cumplir una de sus mayores promesas de campaña, Riquelme afirmó que es “la primera vez” que siente que está cerca de “cumplir el sueño” que le representa ampliar el estadio y aseguró que también quiere “que el predio sea el más lindo de Sudamérica”.

Acerca de la confirmación del proyecto, Riquelme aseguró que todavía debe ser aprobado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que tiene que evaluar la distancia de la obra respecto a la vía, los riesgos que la misma traería, el impacto en la circulación de los trenes y el cumplimiento de la zona de seguridad ferroviaria.

Por último, el presidente del “Xeneize” no perdió la oportunidad de referirse a la oposición, sobre quienes opinó que no cree “que vuelvan nunca más”, pidió que “no sigan poniendo trabas” y sentenció: “si tuvieran una cosa sobre mí, estaría preso con cadena perpetua”.obre mí, estaría preso con cadena perpetua”.