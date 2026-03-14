Deportes La Mañana Copa Neuquén La Copa Neuquén comienza sus llaves de cuartos de final

La Copa Neuquén, más cerca de la definición. Claudio Espinoza

Este domingo se disputarán los cuartos de final de la Copa Neuquén, un torneo que empieza a entrar en su etapa decisiva luego de unos octavos de final cargados de goles, sorpresas y definiciones apasionantes. Cuatro partidos, dos sedes y un mismo objetivo: seguir en carrera por el título y la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.

La jornada tendrá acción en Senillosa, más precisamente en la cancha de Bicicross, donde se jugarán dos encuentros. A las 14 se enfrentarán San Patricio del Chañar y Sociedad Estudiantil, uno de los equipos que dio el golpe en la ronda anterior tras eliminar por penales a Patagonia en una serie muy pareja que terminó 3-3 en el global. Luego, a las 18, será el turno de Alianza de Cutral Co ante Río Grande, con el Gallito llegando tras una serie demoledora frente a Embajador, al que superó con un global de 11-1.

La otra sede será Centenario, donde también habrá doble jornada. Desde las 14, Petrolero Argentino se medirá con Esperanza, equipo que protagonizó una de las remontadas más emotivas al dar vuelta una serie adversa ante Pacífico y avanzar por penales. Más tarde, a las 16, Maronese enfrentará a Independiente de Neuquén, dos equipos que vienen de superar series duras y que prometen un duelo muy parejo en lo que será el partido de los históricos y más ganadores de la provincia.