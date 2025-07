De alejarse de las canchas por trabajo a ser campeón de la Copa Neuquén

La Copa Neuquén de Lifune obtenida por Independiente de Neuquén el último domingo ante Alianza de Cutral Co, tuvo como protagonistas a varios jugadores conocidos y de amplia trayectoria en el fútbol zonal. Uno de ellos es Juan Manuel Torralba , el arquero con pasado en Liga Confluencia y Federal A, que además contuvo un penal para la coronación.

Estuvo un tiempo sin jugar por trabajo

Con Manolo Berra ya instalado en el Rojo y conociendo a Juan de compartir en Cipo, el arquero aceptó la propuesta y buscó hacerse un lugar para poder entrenar con el plantel. "Con Manolo veníamos hablando antes de que yo vaya, pero por una cuestión laboral no podía ir a entrenar hasta que pude coordinar. Conocía a Adrián Magnago, que se sumó conmigo, también a Hernán Azagüate. Un grupo lindo, creo que por eso se logró el campeonato", aseguró.

Copa Neuquen Independiente Campeon (3).jpg Claudio Espinoza

En el 2024, Juan extendió su contrato con Cipo hasta el verano, estuvo algunos meses ausente y en el verano vistió los colores de Pacífico en el Regional Amateur y por su emprendimiento en la pescadería no regresó al Albinegro para la pretemporada. "Sí, es por una cuestión laboral, tengo mi local acá en Cipolletti. Le tengo que dedicar tiempo y por eso a veces me tuve que alejar. Estuve en el verano alejado del club, me pude acomodar y arrancar en Independiente", explicó.

La gran final y los penales

El domingo se enfrentaron dos históricos de la provincia en una final que fue muy pareja. "Sabíamos que Alianza era un equipo duro, es más, en la tabla general habían terminado mejor que nosotros. Sabíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta”, reconoció.

Los 90' estuvieron cargados de emociones, al igual que la definición desde los doce pasos y la fiesta estuvo en las tribunas que llenaron de color el encuentro. “La verdad que una final muy linda, un marco muy lindo, vino mucha gente de Alianza, Independiente, increíble la gente que llevó, cómo cantaban en todo momento. Se disfrutó porque para ser una liga el marco de público era impresionante", comentó.

El escenario dispuesto por Lifune era el ideal para una final, pero el piso del Gigante del Barrio Sarmiento no estaba en las mejores condiciones. “Creo que la cancha nos perjudicó a los dos por nuestro juego. Nosotros no hicimos pie en el primer tiempo, en el segundo creo que tomamos el control del partido. No lo pudimos ganar, pero lo llevamos a los penales, ahí estuvimos más efectivos, tuvimos suerte, así que ahí pudimos coronar”, analizó.

Copa Neuquen Independiente Campeon (5).jpg Claudio Espinoza

Torralba se caracteriza también por ser pateador de penales. De hecho en Cipo era el encargado de ejecutarlos en la Liga, pero esta vez no fue el caso. “No me había anotado, hay muchos jugadores de experiencia que rápido tomaron la posta de patear los penales, así que yo estaba tratando de concentrarme para ver si podía atajar alguno", sostuvo.

En la previa a los penales, el trabajo de Torralba fue junto Ceferino Arregui, un arquero de trayectoria y referente del Rojo que hoy es suplente. “Atajé uno, tuvimos un estudio ahí previo un poco con Cefe Arregui, así que más o menos sabíamos a dónde iban a patear”, contó.

La relación entre los arqueros es la mejor y si bien no se conocían, han establecido un gran vínculo. "Con Cefe bien, yo no lo conocía, teníamos amigos en común, a Facu Crespo, que me había dicho que era buena persona. La verdad que es un fenómeno, un tipo que apoya del lugar que le toque, estaba feliz de la vida. Quiere mucho a Independiente, quería que salgamos campeones, tengo una muy buena relación con él y con los otros arqueros del club", describió.

Copa Neuquen Independiente Campeon (1).jpg Claudio Espinoza

Torralba pasó por clubes de peso como Deportivo Roca, Cipolletti, Pacífico e Independiente, instituciones que además son rivales históricos, ya sea en Río Negro como en Neuquén. Sin embargo, nunca hubo una mala mirada. "Me recibieron de la mejor manera y uno se debe siempre a la institución por la cual juega, eso lo tengo bien en claro, siempre trato de dejar todo por el equipo donde estoy”, afirmó.

¿Cómo sigue el campeón?

Después de la coronación, el Rojo tuvo poco tiempo para festejar, ya que volvió rápido a los entrenamientos para afrontar el duelo del jueves. "Tuvimos libre el lunes y volvimos a entrenar. El jueves tenemos partido contra Unión Vecinal por un clasificatorio regional", explicó.

El Súper 6 que inicia esta semana otorga un cupo para el próximo Regional Amateur, competencia en la que Independiente quiere ser parte nuevamente. “El objetivo grupal es competir y pelear los torneos que juguemos. Lo tenemos que ganar para clasificar al Regional. Así que paso a paso, en los torneos que vengan, obviamente que queremos dejar Independiente en lo más alto”, concluyó el "1".