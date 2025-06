Independiente de Neuquén es el más campeón de Lifune: "Lo viejo funciona"

"Se jugaban muchas cosas en este partido. Es un campeonato con historia. Porque era una final, un clásico y estaba en juego ser el club más ganador de Neuquén. Acá estamos, somos nosotros", dijo Villa a LMNeuquén.

Copa Neuquen Independiente Campeon (8).jpg Claudio Espinoza

"Uno siempre se esfuerza y tuvimos la experiencia para sacarlo adelante porque fue un partido duro, en el que siempre estuvimos en desventaja. Lo pudimos empatar con la experiencia, la paciencia y llevarnos la Copa en los penales", agregó el delantero y capitán, que metió un golazo para el 1 a 1 parcial en el primer tiempo.

"Lo vengo siguiendo a Alianza y es su tercer final, esto es fútbol. Me sorprendió para bien el rival, mucha intensidad y mucha juventud. Sin desmerecer el trabajo de ellos, en el segundo tiempo pudimos demostrar la jerarquía nuestra. Después, los penales, son del momento. No hubo diferencia entre los equipos en general", opinó Berra.

Copa Neuquen Independiente Campeon (4).jpg Claudio Espinoza

Manolo volvió en el verano desde Cipolletti y con su recorrido es clave tanto dentro como afuera de la cancha. El futbolista de 43 años mencionó la importancia del cuerpo técnico y el laburo día a día de la dirigencia: "Como en todos los ámbitos laborales, uno trata de marcar el camino. Hay un gran porcentaje que se suma y otro que es difícil, porque cada uno vive una realidad distinta. Pero hay un buen equipo, otro de los motivos por el que volví fue porque me habló Gustavo, lo conozco. Por el cuerpo técnico que armó (Maxi Maripil, Lalo Porra, Nico Peralta). Hay una armonía laboral, el club está mucho más ordenado con el trabajo de Gastón (Sobisch). Alguna que otra vez tuve alguna diferencia con él y hoy te puedo decir que el club está bien. Es noble también marcar las cosas buenas. Creo que estamos en buen camino y para cosas importantes".

La familia, los afectos y el Rojo campeón

"Feliz, una alegría inmensa, porque hay muchas cosas que uno deja de lado y que se corone así es muy satisfactorio. Creo que la base de todo jugador de fútbol, y la mía en lo personal, es mi familia. Francesca, Julieta y Constanza, que están en todo momento y me siguen, van a la cancha, con frío, con lluvia, nieve. Me apoyan, están ahí y en las malas están conmigo, me abrazan. Esta vez nos tocó festejar y creo que también es gracias a cada familia de cada jugar que siempre está detrás y nos apoya incondicionalmente", reflexionó el "10" del Rojo.

"Fue un día emotivo, porque Independiente me recuerda mucho a mi viejo, que hace cuatro años que no lo tengo. Haber vuelto al club me recuerda siempre a él, y ayer más que nunca porque él siempre me decía que en definición por penales, es fuerte y a un palo. Me acordé de él y le pegué así. Ojalá pueda seguir devolviéndole al club lo que me dio en mi juventud", declaró Manolo, quien a su vez agregó que al momento de ser campeones se acordó de tres personas que forman parte de la familia del Rojo y que hoy ya no están en el plano físico: "Mi viejo, de Cristian Rivera y de Martín Sobisch, gente que hubiese estado en la cancha, así que es para ellos también".

Berra valoró la organización de Lifune

Uno de los cambios de los últimos años en la liga neuquina es la cantidad de torneos, con un campeón cada tres o cuatro meses que le da otro picante al fútbol doméstico. "Felicito el trabajo de Lifune, no estoy hablando de una persona sino de una gestión. Uno de los motivos del regreso mío fue que cuando hablé con el cuerpo técnico me dijeron que hay varias copas para jugar. Eso te motiva", destacó.

Además, el defensor subrayóa los jugadores, técnicos y el trabajo de los clubes para ser competitivos. "Acá no sale campeón solamente Independiente o Rincón, que son los que por ahí tienen la chance de sumar jugadores rentados. Hay un buen trabajo, hay buenos equipos. Río Grande, Confluencia, el trabajo de (Nicolás) Finessi en Unión Vecinal. Quiere decir que aparte de los clubes hay una liga atrás que los respalda con competencia. El hecho de haber varios torneos hace que los clubes peguen una vuelta de rosca para ganar y superarse", argumentó Manolo.

Siempre valorando a los rivales, finalmente Berra analizó: "Tenemos 7 y 8 jugadores que han jugado Federal. Así y todo ganamos la copa por penales. Eso habla de un buen trabajo de Alianza, de los chicos de la región y de los técnicos de la zona. Está buenísimo".