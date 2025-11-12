El exCipo que con su equipo le metió cinco a Olimpo en los playoffs del Federal A

El Federal A continúa con su camino más largo, los playoffs por la posibilidad del segundo ascenso. Allí, por la llave de ida de los cuartos de final, el último fin de semana en Pergamino hubo una gran sorpresa. El local, Douglas Haig , goleó 5 a 0 a Olimpo , otro histórico de la categoría y uno de los favoritos al ascenso.

“Si bien nosotros la segunda parte del año no nos fue muy bien, creo que nos pudimos levantar. Estamos construyendo algo muy lindo y la verdad que quedó demostrado el domingo en la cancha”, dijo Boris Magnago a LMCipolletti .

El año de Douglas es rarísimo. Había terminado segundo en la etapa regular con 29 puntos detrás de Gimnasia de Chivilcoy, pero en el nonagonal el rendimiento se vino abajo. “Teníamos la ilusión de pelear por el primer ascenso. La segunda parte del año nos sorprendió a todos, sacamos un solo punto en ocho partidos y es algo duro para el club, para nosotros por sobre todas las cosas, que somos los que lo vivimos día a día”, sostuvo el lateral.

boris magnago douglas haig (2)

Un cimbronazo llevó a la dirigencia a una renovación en la dirección del equipo y en agosto tras la renuncia de Adrián Aranda la apuesta fue Sebastián Cejas. Aunque costó enderezar el barco, hoy el presente es muy distinto al vivido en la Fase Campeonato. “Sinceramente hubo un cambio de aire y creo que eso fue fundamental para que nos levantemos, el grupo estaba dolido por esa situación. Estábamos mal por resultado porque esto es no es por merecimiento siempre es por resultado”, aseguró.

En aquella fase el transitar del Fogonero fue para el olvido, en ocho partidos solo tuvo un punto y se quedó en la novena ubicación. “Cuando no se nos daban las cosas creo que supimos ponerle el pecho a la situación y hoy en día estamos con un pie adentro de la clasificación a semifinales. Sabemos que tenemos que ir al Carminatti que es una cancha súper difícil y vamos a tratar de poner a Douglas en semifinales”, mencionó.

El otro 5 a 0 que vivió fue justamente jugando para Cipo contra Olimpo, pero en contra, en La Visera de Cemento. “Yo estaba en el banco. Ese día jugó Brian Guille e hizo tres goles, me acuerdo, para Olimpo. Así que ahora me tocó vivirlo del lado feliz a mí, ese es el único recuerdo que tenía”, repasó.

boris magnago douglas haig

El domingo le tocó ser titular y en el estadio Miguel Morales la sorpresa fue total. “Si bien el partido lo planificamos y creíamos que lo íbamos a sacar adelante, el resultado, obviamente no lo esperábamos. Pero ahora, no sé si más tranquilo o con más ganas que antes. Ellos obviamente van a intentar revertir esta situación y nosotros vamos a ir a ganar el partido, vamos a ir a buscarlo”, afirmó.

Para el duelo de vuelta en Bahía Blanca parece que está todo cerrado para que Douglas avance a la próxima instancia. De todas formas, no se lo toma como un simple trámite. “No vamos a bajar la guardia, vamos a ir a ganar el partido allá. Si bien tenemos diferencia de goles, vamos a ir a buscar el partido de la misma manera que lo hacemos en todas las canchas, como fuimos a Monte Maíz y a Independiente de Chivilcoy también”, insistió.

Desde lo futbolístico todo cambió para bien. "Esto no es por merecimiento, sino por resultado y el domingo la cancha ya se pobló un poquito más y el apoyo de la gente se siente, es algo que nosotros también lo necesitamos”, sostuvo.

Luego de la frustración en la segunda fase, el ambiente mejoró. “Creo que todos los equipos pasan en algún momento del torneo por esto. Nosotros arrancamos el torneo bien y cuando arrancó la segunda fase solo empatamos un partido de ocho y perdimos siete. Lo bueno es que nos supimos levantar, le pusimos el pecho, fuimos para adelante”, dijo.

boris magnago douglas 2

La mala actuación en el nonagonal lo mandó a jugar cruces sin ventaja deportiva ni de localía y el camino se hizo difícil. “Es el más complicado, claro, nosotros fuimos uno de los peores clasificados y nos ha tocado jugar contra los mejores o los que más puntos han sacado, así que también se complica cada vez más”, mencionó.

De hecho, al Fogonero siempre le tocó definir afuera, por ser el peor clasificado en la tabla general. “La única posibilidad que teníamos de definir de local era contra Brown, que puede ser todavía en una supuesta final. Obviamente es muy difícil de parte de los dos, pero es la única posibilidad que hay para definir de local. Después siempre vamos a definir de visitante”, explicó.

Boris llegó a principios de temporada después de una olvidable temporada en Cipolletti. El lateral se encontraba en La Amistad disputando el Regional cuando se fue a Pergamino. “Douglas es muy conocido, es un club grande, cuando llegó la oportunidad de venir, no lo dudé mucho. Tenía compañeros, ex compañeros, que estaban acá y me habían hablado de la institución, hablé con Lautaro Olivera también, que fue uno de los que me llamó para que viniera así que no hubo muchas vueltas en ese sentido”; contó.

A su vez, está con Brian Meza con quien compartió en el Capataz de la Patagonia durante un par de temporadas. “Acá estoy con el 'negro', yo ya compartí dos años con él en Cipolletti, una excelente persona, un excelente compañero, un gran amigo”, reconoció.

Ante un panorama que no era amigable con Douglas y con el Regional Amateur a punto de comenzar, Boris tuvo llamados del Celeste, pero el jugador siempre estuvo con el foco puesto en el conjunto de Pergamino. “Había tenido comunicación con Pelusa de La Amistad, pero siempre fui claro, le dije que yo tenía la cabeza acá. Si llegábamos a quedar afuera, yo iba a jugar al Regional. Ellos obviamente lo entendieron, yo tengo una gran amistad con ellos, así que quedó todo más que bien en ese sentido”, concluyó.

boris magnago douglas

En una de las cuatro llaves, Douglas buscará completar la faena en Bahía, donde Olimpo debe ganar por cinco goles para lograr la hazaña.

En los otros cruces, San Martín de Formosa ganó de visitante está 1 a 0 arriba sobre Atenas y definen en el norte del país. Además, 9 de Julio se impuso 1 a 0 en Rafaela pero Gimnasia buscará revertir el resultado en Chivilcoy. Atlético de Rafaela superó 2-1 a Guillermo Brown en Madryn y con mucha polémica. La vuelta será en el interior santafesino.