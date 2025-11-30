Regional Amateur: San Patricio del Chañar lo perdió en la última pero vuelve a casa con la serie abierta

El Santo cayó 2 a 1 por un gol en tiempo adicionado frente a Cruz del Sur en Bariloche, en el inicio de la segunda ronda.

En la tarde del domingo, los equipos zonales que están en la segunda ronda de l Regional Amateur volvieron a la acción. Luego de cerrarse la fase de grupos, quedó un representante de Lifune y otro de Liga Confluencia en esta instancia. Otro grupo de clubes ya están clasificados y aguardan en los cruces de octavos de la Región Patagónica.

Mientras Independiente, Alianza de Cutral Co, La Amistad y Atlético Regina esperan volver a la acción, San Patricio del Chañar y Deportivo Roca viajaron para jugar como visitantes, en los respectivos duelos de ida de sus llaves.

El Santo tuvo una buena presentación en Bariloche, donde estuvo a punto de sacar un empate ante Cruz del Sur. El equipo neuquino había comenzado ganando con el tanto de Bernardo Deliso en el inicio del complemento, pero el cruzado llegó a la igualdad mediante Tomás Pinilla a los 35' y Julián Vilches en el cuarto minuto de tiempo adicionado.

La vuelta se disputará el domingo que viene en San Patricio y el anfitrión necesita ganar por un gol para ir a penales o por dos o más para pasar directamente a octavos.

san patricio formación en bariloche

Por su parte, Deportivo Roca también arrancó ganando en Río Colorado ante Independiente. Enzo Vallejos, que viene de jugar el Federal A para Cipo, anotó para el Naranja. Cerca del pitazo final, apareció Maldonado para igualar las acciones de una serie que continuará en el Luis Maiolino y donde el Depo es favorito para clasificar.