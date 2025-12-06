Se define la segunda ronda del Regional Amateur: Deportivo Roca y San Patricio van por la clasificación

Este domingo se conocerán los tres equipos que restan clasificarse a la tercera ronda. La CAI lo logró este sábado.

La segunda etapa del Regional Amateur culmina este domingo con los partidos de vuelta de las llaves que iniciaron el fin de semana anterior. En la tercera ronda, los clasificados aguardan por cuatro equipos para disputar el tramo final de la competencia. Los zonales, San Patricio y el Deportivo Roca definen de local .

En esta instancia no existe el gol de visitante ni la ventaja deportiva, por lo tanto si el marcador global termina con empate, las series tendrán su definición desde los 12 pasos.

Los primeros en saltar a la cancha lo harán el Estadio Municipal Juan Bautista Jara, de San Patricio del Chañar , a partir de las 17. Allí el Santo recibirá a Cruz del Sur en búsqueda de dar vuelta el marcador global. El juez designando para el duelo en Neuquén es Germán Macchi, que estará acompañado por Gastón Sandoval y Lautaro Osses como asistentes, mientras que Martín Romera ocupará el rol de cuarto árbitro.

La ida quedó en manos del conjunto barilochense por 2 a 1. Bernardo Delisso adelantó al Santo y sobre el final Tomás Pinilla y Julián Vílchez sellaron la victoria. En caso de mantenerse un empate, avanzará Cruz del Sur. Si el Santo logra empatar la serie, la llave se definirá por penales. Una victoria por dos goles de diferencia le dará la clasificación al equipo neuquino.

Una hora más tarde, a las 18 en el Luis Maiolino, el Deportivo Roca recibirá a Independiente de Río Colorado luego del empate en el Antonio López Belzagui. El árbitro principal para este duelo será Leandro Gatica, mientras que sus asistentes serán Martín Molina y Nelson Garrido. Lucas Hernández completará la cuaterna.

En Río Colorado, no se sacaron ventajas y el duelo finalizó 1 a 1. Enzo Vallejos abrió el partido dándole la ventaja al Depo en el segundo tiempo. Sin embargo, Raúl Maldonado se encargó de igualar el partido.

Un encuentro resta de esta segunda ronda y se disputará en Ushuaia: allí Camioneros recibe a Bancruz de Río Gallegos luego de un empate 1 a 1.

Este sábado Independiente de Puerto San Julián recibió a la CAI de Comodoro Rivadavia, luego de una derrota por 5 a 0. La vuelta volvió a quedarse en manos del conjunto comodoriense, esta vez por 6 a 1. Los cuatro que avancen de esta instancia chocarán ante los clasificados de la fase grupos, es decir, los líderes de cada grupo más el mejor segundo.

Los partidos de segunda vuelta del Regional Amateur

• San Patricio del Chañar (1) – Cruz del Sur (2) 17 hs.

• Deportivo Roca (1) – Independiente de Río Colorado (1) 18 hs.

• Camioneros de Ushuaia (1) – Bancruz de Río Gallegos (1) 14 hs.