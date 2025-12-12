Regional Amateur: los cruces raros sorprendieron, pero "son las reglas de juego"

Los protagonistas tampoco entienden el criterio del Consejo Federal, pero no les queda otra que ir al frente para lo que viene.

El Regional Amateur seguirá la acción este fin de semana, pero con más ruido de lo habitual. El Consejo Federal oficializó el miércoles los cruces de octavos de final y, lejos de lo que se esperaba, se decidió enfrentar a equipos que fueron líderes de sus grupos en la primera fase.

Entre los duelos que se armaron por fuera de la lógica, Alianza de Cutral Co deberá recibir a Atlético Regina , los dos mejores de la etapa inicial. También se enfrentarán dos ganadores de grupo como Independiente y La Amistad, mientras que Deportivo Roca y Sportsman de Choele Choel fueron segundos y se cruzarán entre sí.

“Sí, para mí por ahí medio raro, no sé cómo lo hicieron, si por cercanía geográfica, por la posición en la tabla o por sorteo. La verdad a mí no me han dicho nada. Uno sabe que si quiere llegar hasta lo último, tiene que jugar con todos los equipos que le toque”, dijo Jorge Lencina, DT del Gallo, a LMNeuquén.

ON - Futbol Patagonia vs Alianza (13) Omar Novoa

Alianza y el Albo, dos de los equipos más sólidos de la zona, chocarán primero en Cutral Co y luego definirán la serie en la “Perla del Valle”.

“Nosotros nos estamos preparando para afrontar estos dos encuentros desde que clasificamos. Sabíamos que son dos partidos decisivos para continuar con el objetivo que nos propusimos desde el primer momento, llegar hasta los últimos partidos en el Regional. Sabemos también que nos vamos a enfrentar con otro equipo, que ha hecho o ha sumado muchos puntos como nosotros”, comentó el Pulpo, reconociendo al rival.

Una de las críticas principales de las distintas instituciones apunta al criterio geográfico, siempre utilizado punto principal para ordenar llaves y reducir gastos. “Si es por cercanía geográfica, hay otros equipos que están más cercanos que Regina. La verdad no sé cómo lo han hecho. Por ahí por como nosotros venimos y como ellos vienen, también de haber sumado, en nuestro caso, quedamos invictos en el Regional, en la primera fase, si uno lo ve de ese lado podría haber sido un partido para jugarlo más adelante”, remarcó el técnico. “Nosotros por cercanía podríamos haber jugado con los de Bariloche, con Estudiantes, o haber jugado con Independiente, La Amistad, hasta Roca. Bariloche nos queda un poco más lejos, pero tenés a Regina a 200 kilómetros. Ponele que no con Independiente, porque es de la misma liga, pero tendríamos que haber jugado con La Amistad o con Roca, me parece a mí. Por cercanía no es porque si no, no hubiésemos jugado con Regina”, insistió.

El hecho de que dos punteros invictos se crucen “temprano”, en un duelo que puede ser de semifinal o final de zona, sigue disgustando a algunos allegados a ambas instituciones.

Igualmente es lo que hay y Alianza irá al frente. “Nosotros podríamos haber jugado con cualquier otro equipo porque clasificamos primero pero menos con Regina, pero ya están dadas así las cosas. Es un poco raro, no sé de qué manera lo hicieron. Uno se tiene que preparar para afrontar y jugar con el que le toque. Nosotros ya tenemos la mentalidad de que vamos a definir esta serie de visitantes, así que nos estamos preparando para eso de la mejor manera. También en Liga estamos jugando partidos decisivos, como lo está haciendo Atlético, así que esperemos de hacer dos buenos encuentros para seguir por este camino que lo venimos haciendo muy bien”, aseguró.

Alianza llega al cruce con el Albo condicionado por bajas importantes y esto se puede extender al partido de vuelta. “Estamos bien, también con la doble competencia. Nos quedan dos partidos de Liga donde también estamos para ver si nos podemos coronar. Tengo para estos partidos dos bajas por lesión y al tener un plantel corto lo vamos a sentir, pero hay que meterle”, concluyó el DT.

Cómo lo ven en el Rojo

Independiente de Neuquén también quedó sorprendido con el sorteo. El Rojo deberá abrir la serie ante La Amistad en Cipolletti y definir todo en La Chacra, en otro duelo difícil de entender desde la lógica porque son dos ganadores de grupo.

Manolo Berra, referente del Rojo, analizó la llave octavos en LMNeuquén. “Sí, me llamó un poco la atención, pero en definitiva te tenés que cruzar en algún momento si pasás de llave. Estuve leyendo sobre todos los equipos y todos los equipos son fuertes. Por ahí te puedo llegar a decir que hay dos o tres que no tienen tanto nombre como otros, pero han armado buenos equipos”, afirmó.

independiente formación en petro

El capitán del Rojo remarcó que la vara está alta para todos los clasificados, más allá de que los cruces pudieron ser de otra manera. “Todos vienen haciendo buenas campañas en sus ligas y todos se han reforzado bien. Creo que el que menos se reforzó fue Sportsman, pero tengo entendido que también llevó buenos jugadores. Después todos los equipos son fuertes, Atlético Regina, Roca, La Amistad”, reconoció.

Respecto al rival de octavos, Berra no dudó marcarlo como uno de los grandes aspirantes a quedarse con una de las plazas para el Federal A. “La Amistad creo que es el candidato a pegar el salto por el hecho de que hace dos o tres años viene peleando finales. Nosotros somos un equipo con el que pudimos salir campeón a mitad de temporada, que estamos haciendo un buen papel en la liga pero también tenemos la ilusión de pelear arriba”, sostuvo.

Futbol- Independiente vs Petrolero (4).JPG Maria Isabel sanchez

El experimentado defensor también dejó su mirada sobre el otro choque de punteros. “Alianza es un equipo fuerte, un equipo que se conoce, que viene peleando hace tres o cuatro años los torneos de Lifune y salió primero en la zona, así que es un equipo fuerte. Es medio raro (el criterio), pero en definitiva, si seguís avanzando en algún momento te ibas a cruzar, son las reglas del juego y hay que jugar”, mencionó.

Claro está que más allá de cierta incomodidad o sorpresa es parejo el nivel, aquí los zonales se conocen entre todos por enfrentamientos o haber compartido plantel, pero los de la norpatagonia en su totalidad, tienen algo para destacar. “El hecho de que uno diga que no tienen tantos nombres, es porque uno no los escucha acá. Yo sé que Bariloche tiene buen fútbol, pero uno está acostumbrado a escuchar a los equipos de acá del Valle, Roca, La Amistad, Independiente, Alianza”, concluyó.