Dos niños le respondieron a la Negra Vernaci por sus dichos sobre las termas de Copahue

Un video protagonizado por dos pequeños puso en evidencia la importancia de las termas de Copahue y sus beneficios para la salud.

Los repudiables dichos de la reconocida conductora radial Elizabeth “la Negra” Vernaci sobre las termas de Copahue, no paran de generar repercusiones. Bastian y Lola, dos niños de 9 y 7 años, se sumaron a la defensa de la localidad neuquina a través de un video en redes sociales.

Las recientes declaraciones de Vernaci en su programa de Radio POP , que se viralizaron en un TikTok publicado por la periodista Carolina Magnalardo, generaron una fuerte polémica y profundo malestar en la provincia de Neuquén, tras la difusión de comentarios que fueron interpretados como despectivos y discriminatorios hacia el complejo termal de Copahue y quienes lo eligen cada temporada.

Tras el reconocimiento internacional que recibieron las termas de Copahue, catalogadas como las mejores del mundo, la conductora afirmó: “son las termas que parece que fueran todos para lisiados” . Además, hizo referencia a los tratamientos estéticos de forma peyorativa: “ máscara facial con mierda, bueno, me parece que me equivoqué, con barro” .

En un video difundido en la red social Instagram por la usuaria @iviiolivares, dos pequeños respondieron a los dichos de la polémica locutora.

“Para vos, ¿qué es la terma de Copahue?”, se escucha que le preguntan a Bastian, un niño de 9 años. “Es un lugar hermoso donde te abren los pulmones, naturaleza…”, respondió sin dudar.

“Yo me salvé de mi neumonía, me abrió los pulmones así”, afirmó mientras acompañaba sus palabras con un gesto de las manos sobre el pecho. "Es un lugar que recomiendo un montón si es que tienen asma o problemas respiratorios", recomendó el experto.

Y es que Bastian, sabe mejor que muchos de lo que está hablando: hace 7 años, cuando tenía alrededor de 2 años, comenzó a frecuentar las termas para mejorar su salud y fortalecer su sistema inmune. "Me hacen más fuerte", asegura sobre el lugar que marcó un antes y un después en su calidad de vida.

Hacia el final del video, se suma Lola, quien señala que "las termas Copahue también son para las niñas de 7 años o menores de edad, las recomiendo muchísimo", dejando en claro que se trata de un destino ideal para personas de cualquier rango etario.

En diálogo con el programa de LU5, Al Final de Todo, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Estevez indicó que las termas de Copahue no son simplemente “agua caliente”, sino un recurso natural con propiedades únicas en el mundo, avaladas por numerosos estudios científicos.

“No lo decimos solo los neuquinos, lo dicen investigaciones que certifican los beneficios para enfermedades de la piel, respiratorias y reumatológicas”, aseguró.

La ministra explicó que solo existen dos complejos termales en el mundo con estas características, uno en Islandia y el otro en Neuquén y que apenas tres lugares a nivel global permanecen cubiertos por nieve durante todo el invierno. “Después de eso hay que levantar un pueblo entero nuevamente. Eso Vernaci lo desconoce por completo”, sostuvo.

“Se caga en los hoteleros, en los restaurantes, en los trabajadores, en las familias de Copahue, Caviahue y Loncopué que viven del turismo”, sentenció Estevez ante los dichos de Vernaci.

“No tienen idea de la cantidad de gente que se recuperó allí. Lo mismo ocurre con enfermedades de la piel como psoriasis y con tratamientos respiratorios”, señaló.

En ese sentido, calificó como “gravísimo” que se cuestione la presencia de niños en el complejo termal. “Habla desde la ignorancia total. No sabe la cantidad de chicos que se atienden por asma, sinusitis y otras patologías respiratorias. Las termas son un espacio de salud, no un capricho turístico”, concluyó.