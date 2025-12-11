Un formato "Chiquito" y zonas desparejas

Se repartieron los equipos de primera en los dos grupos para el año que viene y se profundiza la injusticia deportiva.

Desde que Chiqui Tapia y compañía resolvieron darle el título a Central de "campeón de Liga", las críticas para con la gestión de AFA crecieron exponencialmente. El presidente de AFA y su séquito viene cometiendo "errores" en diferentes aspectos hace varios años, pero esta vez se enfrentan a gran parte del poder real, que en este conflicto tiene la cara de Javier Milei y Juan Sebastián Verón.

Además de los escándalos arbitrales en el ascenso y en primera, los irrisorios premios que se pagan a los campeones, el cambio de reglamento sobre la marcha año tras año y otros puntos muy criticables de la gestión, esta semana AFA volvió a dar la nota.

Ya de por sí el formato con dos torneos en formato Copa de Liga implica que el 2026 será otro año y sin un certamen de todos contra todos, como correspondería.

Tapia ni siquiera genera consenso cuando tiene que repartir a los 30 clubes de primera en dos zonas. AFA apeló al azar y quedaron dos zonas completamente dispares en cuanto a la calidad de sus equipos.

Boca integrará la A con Independiente, San Lorenzo, Vélez, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

River irá al grupo B junto con Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.

La diferencia de calidad entre los favoritos del grupo B y los que completan esa zona es abismal. El Millo, la Academia, Argentinos y Central son candidatos por escándalo y el resto está más para pelear la permanencia que otra cosa.

Del otro lado, quedaron tres grandes (Boca, CASLA y el Rojo), el campeón de la Sudamericana (Lanús), Estudiantes, Vélez y Riestra, la localía más fuerte del año previo. Cabe mencionar que Central Córdoba, Unión y Talleres vienen de clasificar entre los ocho en la Copa de la Liga.

No solo eso, el xeneize será el único equipo de primera que jugará sí o sí contra los otros cuatro grandes en todo 2026, porque además del Superclásico tendrá la fecha interzonal contra Racing.

paredes maravilla martínez racing boca

Berlanga defendió a Tapia

Vélez fue otro de los grandes perjudicados por el sorteo. En redes sociales, se viralizó el video del momento en el que Tapia y compañía se ríen cuando al Fortín le tocó River en el cruce interzonal. Sin embargo, el presidente del club de Liniers es incondicional con el Chiqui.

Fabián Berlanga salió con fuerza a respaldar a Claudio Tapia en medio de las tensiones entre el Gobierno Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino y varios clubes.

Berlanga-Portada

Berlanga sostuvo que vio al titular de la casa madre “tranquilo, dando fundamentos y defendiendo la postura” y comparó, las críticas actuales hacia Tapia con las que él mismo recibió al asumir en su club.

“Cuando agarró la AFA, era una AFA fundida, un descontrol, con aquel famoso papelón del 38 a 38, y hoy han hecho muchas cosas”, remarcó en diálogo con Radio 10.

En la misma línea, Berlanga apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo y vinculó la embestida política con la intención de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “Creo que son ellos los que están impulsando un poco las SAD y se equivocan. A ningún partido político le conviene meterse con los clubes, porque cumplimos un rol social muy importante”.

Además, fue tajante al afirmar que en Vélez no existe posibilidad alguna de avanzar hacia un modelo privatizado debido a lo que establecen sus estatutos.

El dirigente también cuestionó el funcionamiento de las SAD en el extranjero, donde —según indicó— existen incumplimientos significativos que afectan al propio club. "Tengo dos SAD afuera que le deben a Vélez casi cinco millones de dólares. Nosotros no le debemos nada a ningún club, pero ellos sí nos deben", dijo reforzando su postura en defensa del modelo asociativo tradicional.

Berlanga también se refirió a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien se mostró crítico con la actual conducción de la AFA, invitó abiertamente al dirigente a participar de las reuniones y plantear allí sus diferencias.

“Estaría bueno que venga y exprese todo lo que cree que está mal. No creo que pase por un problema entre instituciones, pasa por otro lado”, expresó. Y cerró con un ejemplo propio sobre el riesgo de negociaciones externas: “Yo tuve problemas con Foster y nunca más llamó nadie, pese a que había papeles firmados. A los dos nos fue mal con lo foráneo”.