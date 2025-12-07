La queja de Lionel Scaloni sobre el nuevo formato del Mundial 2026: "Es un poco extraño"

El DT campeón del mundo resaltó que conseguir los nueve puntos en la fase de grupos no asegura un porvenir más accesible en los duelos de eliminación directa.

El Mundial 2026 presentará un cambio estructural que impactará directamente en el recorrido de los seleccionados y en la forma de analizar cada grupo. Con la ampliación del certamen, el equipo que se consagre habrá disputado un partido más que los antiguos campeones , ya que aparecerán los dieciseisavos de final como nueva instancia previa a los octavos. De esta manera, los finalistas deberán enfrentar a ocho rivales distintos para completar el torneo.

La particularidad más llamativa tiene que ver con los puntajes: aun cuando un seleccionado venza en todos sus compromisos en la fase de grupos, no tiene en absoluto asegurado enfrentar a uno de los mejores terceros en la ronda siguiente, lo que genera escenarios imprevisibles. Justamente por este motivo, Lionel Scaloni advirtió que la modificación no es menor y que puede influir en la planificación de cada equipo, teniendo en cuenta que hay una dependencia mayor del azar en cuanto al sorteo.

Por lo pronto, Argentina quedó ubicada como cabeza de serie del Grupo J y se confirmó que enfrentará a Argelia, Jordania y Austria: en ese contexto, el DT analizó la nueva modalidad competitiva. En diálogo con el canal español TVE, señaló: “Este nuevo formato nos trae estas cosas: por mucho que hagas nueve puntos, que no te toque un tercero es un poco extraño ”. El conductor de la Scaloneta también reconoció que existe la posibilidad de un cruce anticipado contra rivales poderosos y, sin mencionarlo en tono de alarma, lamentó un hipotético duelo prematuro ante España. “Sería una pena para todos, pero primero hay que pasar” , explicó.

"Este nuevo formato nos trae estas cosas, por mucho que hagas 9 puntos, que no te toque un tercero es un poco extraño", dice el seleccionador argentino



Para comprender la relevancia de los puntajes en la primera instancia de la cita ecuménica, el campeonato inaugural en el que se instauró que cada triunfo debía valer tres puntos fue Estados Unidos 1994, después de varias décadas en las que la victoria otorgaba dos unidades y el empate una sola. El objetivo era claro: incentivar a los conjuntos a competir con una mayor motivación, elevando el valor de los compromisos y reduciendo el número de encuentros cerrados o especulativos.

Cómo le fue a Argentina en la fase de grupos de los Mundiales anteriores

Desde entonces, la Albiceleste participó de todos los certámenes y tuvo desempeños variados en esta etapa inicial. A lo largo de estas nueve ediciones, el combinado nacional logró la faena en tres oportunidades: Francia 1998, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sin embargo, en ninguna de ellas logró quedarse con el trofeo, lo que evidencia que un arranque perfecto no siempre garantiza un desenlace exitoso. En 1994, el equipo sumó seis puntos sobre nueve; en 2002, apenas cuatro; en 2006 obtuvo siete; en 2018 repitió los cuatro; y en 2022 alcanzó seis puntos antes de encaminarse al título, con la consecuente derrota en el debut ante Arabia Saudita.