⁠Insólito: jugó con tobillera electrónica luego de ser arrestado y anotó el gol del titulo para su equipo

Ocurrió en el partido entre Goytacaz y Macaé por la Serie B2 del campeonato Carioca de Brasil.

El fútbol siempre deja situaciones insólitas en distintas partes del mundo. Argentina es uno de los países donde afloran, pero en Brasil también ocurren hechos llamativos que se convierten en tendencia rápidamente. Esta vez la mirada estuvo puesta en el partido entre Goytacaz y Macaé por la Serie B2 del campeonato Carioca de Brasil.

Allí el protagonista de una escena insólita fue Yuri de Carvalho da Silva , quien ingresó al partido luciendo una tobillera electrónica en su pierna debido a que fue arrestado en 2018 por tráfico de drogas . En consecuencia de esto, el jugador pasó siete años encarcelado en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro.

Con el permiso para disputar la final entre ambos equipos, el jugador fue clave para sentenciar la victoria en la final. En el partido de vuelta, Yuri saltó al campo de juego con la victoria parcial de su equipo por 3-1 y a los 95 minutos fue clave en la serie aportando un gol: quedó mano a mano con el arquero, lo esquivó y desató el festejo de los hinchas que cumplieron con conseguir el título que soñaban.

Yuri Da Silva- jugador con tobillera

Qué había dicho la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro

"Con la misión de ir más allá del terreno de juego, reforzando la búsqueda del desarrollo de los ciudadanos antes que de los atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte", le dijo al medio brasileño GeGlobo, sobre la participación del jugador con tobillera.

A su vez agregó: "En cuanto a la participación del atleta con un brazalete electrónico de tobillo, un dispositivo de monitoreo del sistema judicial, la FERJ buscará información sobre si existe una prohibición legal para ejercer la actividad profesional a fin de evitar un error de juicio en el caso".

Otro momento insólito en Brasil: un hincha entró corriendo a pedirle una foto a Neymar y terminó lesionando a otro jugador del Santos

Las invasiones a los campo de juego parece no tener una solución ni en el fútbol argentino como tampoco en países donde tienen aún más respeto por ese aspecto. Sin embargo cuando se trata de la presencia de figuras mundiales en el campo de juego suele volverse un caos con respecto a la seguridad en la cancha.

Durante el partido entre el Santos y Juventude de Brasil un hincha fue protagonista de un hecho que causó preocupación en el elenco. Es que en su sprint furioso con el objetivo de superar a la seguridad del estadio para abrazar a Neymar, el defensor Zé Ivaldo fue impactado por el hincha ante el impedimento de frenar por la velocidad y lo terminó mandando abajo del banco de suplentes.

Rápidamente fue atendido por el cuerpo médico y constataron que no tenía una lesión de gravedad. Una vez determinado que no sufrió molestias, el club bromeó en las redes sociales: “Todo bien con Zé Ivaldo, hinchada del Santos”, subió junto a una foto del jugador con el pulgar arriba.