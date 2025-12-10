Sorteo de la Copa Argentina 2026: contra quiénes van Deportivo Rincón, River y Boca

Este miércoles se definió el cuadro del certamen que reúne a equipos de las distintas categorías del fútbol argentino.

Deportivo Rincón fue el único representante regional en el sorteo de l a Copa Argentina 2026 . En un acto conducido por el relator Julián Brico, donde participó el presidente de AFA, Claudio Tapia, quedó definido el cuadro principal del certamen, que reúne equipos de diferentes categorías.

El dirigente Luis Silva fue nombrando uno por uno a los equipos que salieron en las diferentes bolillas. El criterio de emparejamiento para los equipos de primera fue por clásicos (por ejemplo, River-Boca) y por proximidad geográfica (Vélez-Tigre).

Los primeros en repartirse fueron los cinco grandes y Huracán. El primero fue San Lorenzo de Almagro , después River y Racing, lo que implicó que sus rivales de toda la vida se posicionaran en el lado opuesto del cuadro.

Luego llegaron el resto de los clubes de primera que se fueron ubicando en diferentes sitios, con el objetivo de que en 32avos de final no haya cruces entre equipos de la elite del fútbol argentino.

A la hora del sorteo, finalmente, Deportivo Rincón será rival de San Lorenzo.

"El pueblo de Rincón de los Sauces y de Neuquén todavía no caemos en lo que se pudo lograr. Hoy por hoy, un club tan joven pueda enfrentarse a un gigante como San Lorenzo, es algo histórico", dijo el presidente del León, Aníbal Villalba.

Otro equipo patagónico, como Deportivo Madryn, jugará con San Martín de San Juan, entre otros.

Los antecedentes en la Copa Argentina

A Deportivo Rincón, en su primera participación, le había tocado Newell's, equipo con el que perdió 2 a 0 en el estadio 15 de Abril, la cancha de Unión de Santa Fe. En aquella oportunidad, durante el año 2018, el conjunto neuquino todavía militaba en el Federal B.

En este caso, el León había clasificado a la Copa Argentina de 2026 por haber finalizado entre los primeros 5 de su nonagonal (segunda fase) del Federal A 2025.

Por su parte, San Lorenzo ya ha sido rival de un equipo de la región. En la edición 2017, había enfrentado al club Cipolletti, cuando el Ciclón y el Albinegro empataron 1 a 1 en cancha de Lanús. Tras un gran partido del equipo de Henry Homann, que comenzó ganando con gol de Jorge Piñero Da Silva de cabeza, los azulgranas empataron mediante Nicolás Reniero y luego pasaron por penales.

Son varios los equipos de diferentes categorías que se enfrentarán en el primer cruce. Entre los duelos más relevantes, Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, otro del Federal A al igual que Rincón. Por su parte, River repetirá duelo contra Ciudad Bolívar, al que eliminó en 2024 cuando militaba en la tercera categoría, pero viene de ascender hace un par de meses a la Primera Nacional.

Independiente va contra Atenas de Río Cuarto (Federal A) y Racing será rival de San Martín de Formosa, que está jugando la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional con Atlético Rafaela.

El último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, fue homenajeado en la ceremonia y también conoció a su rival que será Estudiantes de Caseros.

Los 32 partidos de la Copa Argentina 2026