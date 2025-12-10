Arrancó el armado del equipo: Cipo confirmó la continuidad de Facundo Crespo

Luego de ratificar al Chango Cravero como DT, el albinegro cerró a su ya histórico arquero, uno de los mejores del Federal A.

En Cipo hay decisiones que marcan un rumbo y la renovación de Facundo Crespo , uno de los referentes del Albinegro en los últimos años, es una una señal en el armado del plantel para el próximo año para el Federal A . La noticia fue confirmada en la noche del martes, luego de la ratificación de Cravero como DT.

"Sinceramente muy contento por haber renovado. Obviamente que tenía ganas de seguir en el club, de seguir tratando de conseguir algo importante con el club. El año pasado se hizo un trabajo muy importante a nivel dirigencial y a nivel futbolístico, así que apostando otra vez al club Cipolletti" , dijo el "1" a LMNeuquén.

El arco de La Visera seguirá teniendo el mismo dueño. Es quien atajó 27 de los 28 partidos de la última temporada bajo el mando de Cravero y que volvió a ser determinante en momentos clave. Desde la dirigencia, apenas finalizó el certamen apuntó a su continuidad, conversaron entre las partes y en las últimas horas quedó todo sellado.

"Fue una conversación bastante tranquila, el club tenía sus formas, obviamente su postura, yo tenía la mía, pero llegamos a un acuerdo pronto y para estar tranquilos también, creo que de las dos partes", aseguró el protagonista.

Facu también habló del técnico, que logró armar un equipo competitivo. “Con el Chango obviamente que tenemos una relación muy buena, lo conocí recién el año pasado y nos llevamos muy bien, no hubo nunca ningún tipo de diferencia ni nada. Me pone contento que haya seguido él obviamente también, ahora a compartir un añito más”, señaló.

Autocrítica

El 1 no dejó pasar la autocrítica sobre el 2025. Una campaña que comenzó con fuerza pero terminó de manera abrupta y dolorosa. “Como siempre se habló después que terminó el torneo, hicimos una primera parte excelente y después por cuestiones de fútbol, por ahí por, no sé si falta de confianza de nosotros, los jugadores y cosas que van pasando en el camino, llevaron a que no podamos seguir participando en el torneo y quedar afuera de esa manera tan rara que uno nunca se la esperaba”, aseguró.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (38).jpg Omar Novoa

Con esa experiencia que acarrea desde el 2018, cuando arribó al Capataz, su deseo no cambia. “Ahora estamos de vacaciones, estamos disfrutando, bueno yo en este momento estoy de viaje, obviamente que tranquilo por haber renovado y que el club me haya querido nuevamente, a la espera de que se haga un buen grupo como lo fue el año pasado para afrontarlo de la mejor manera y llegar lo más lejos que se pueda. No hay que desesperarse tampoco”, analizó.

El arquero también resaltó el rol de su familia, un pilar fundamental en su día a día. “En lo que respecta a la familia, ellos me apoyan ciento por ciento donde sea que juegue, obviamente que están contentos de que yo estoy en el club. Saben lo que significa Cipolletti para la Patagonia, para el país y que yo esté ahí, obviamente que los llena de orgullo”, mencionó.

El mensaje para el hincha siempre está y en esta oportunidad fueron ellos los que le demostraron su cariño en el comunicado en las redes sociales. “Contento por mí, por ellos también, por el hincha también. Se sienten mucho los mensajes de apoyo que haya renovado. A la espera de que arranque la pretemporada, falta bastante pero no hay que descuidarse”, concluyó.