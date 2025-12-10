¿Úbeda sigue en Boca? Mientras crecen los rumores, Riquelme define la continuidad del entrenador

Claudio Úbeda embarró su propio destino con un error, según la percepción del hincha de Boca , al sacar del campo de juego a Exequiel Zeballos quien es la carta revulsiva del equipo. Uno de los pocos jugadores que podía darle una cuota de peligro para sacar adelante un partido que luego terminaría siendo derrota y eliminación para sus dirigidos.

Estas horas son decisivas para el entrenador que ocupa el rol de interino tras la muerte de Miguel Ángel Russo, ya que podría quedar al frente del cargo durante 2026. Lo cierto es que el equipo regresó a los entrenamientos y superó la práctica tras la eliminación.

Los rumores crecen en torno a su continuidad. Según trascendió la idea de la Comisión Directiva es darle continuidad al entrenador durante 2026 pero también dependerá de cómo será el nivel del equipo durante la temporada. Si bien son trascendidos fuertes, aún restaría una reunión entre la CD comandada por el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador para definir si continúa o no en el cargo.

Los jugadores que se irán de Boca tras la eliminación en el Torneo Clausura

La eliminación en las semifinales del Torneo Clausura de Boca Juniors trajo sus consecuencias. Por tratarse de una derrota ante un clásico rival y porque además el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Es por esto que a la ya sabida nómina de futbolistas que se marcharán se le pueden llegar a sumar algunas otras caras.

La lista de jugadores que dejarán la institución se achicó tras la desvinculación de Sergio Romero, quien firmó en Argentinos Juniors, hace algunas semanas. Cristian Lema, defensor de 35 años, también se despedirá cuando expire su contrato a fin de año. El chubutense fue apartado del plantel profesional por Miguel Ángel Russo y ni siquiera integró la delegación que viajó al Mundial de Clubes. Desde octubre del año pasado, cuando sufrió una lesión de tobillo ante Deportivo Riestra que requirió cirugía y una larga recuperación, no volvió a sumar minutos oficialmente.

Otro caso confirmado es el de Frank Fabra, quien tras una década en el club no renovó su contrato y se despidió del club entre lágrimas. El lateral izquierdo colombiano, de 34 años, fue tenido en cuenta por Russo como alternativa de Lautaro Blanco, pero ya había recibido ofertas desde Colombia en el último mercado de pases y es probable que en 2026 regrese a su país. En lo que va del año, Fabra participó en apenas cuatro partidos: ingresó en la goleada ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, jugó los 90 minutos en el empate sin goles frente a Argentinos Juniors en el Apertura, tuvo minutos en la derrota ante Racing en Avellaneda y fue titular en la eliminación de Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Su paso por Boca se cierra con 9 títulos locales.

El mediocampista Ignacio Miramón también tiene su salida definida. Proveniente de Gimnasia La Plata y cedido a préstamo desde el Lille de Francia, Miramón no continuará porque la dirigencia de Boca no hará uso de la opción de compra. Su participación fue limitada: solo sumó minutos en tres partidos durante 2025, siendo titular ante Banfield e ingresando frente a Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata, todos en el Torneo Apertura. Aunque frecuentó el banco de suplentes, siempre quedó relegado por otros mediocampistas como Milton Delgado, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Williams Alarcón y Leandro Paredes.

Los jugadores con las horas contadas en Boca

La situación de Javier García aún no está resuelta. El arquero, que cumplirá 39 años en enero, finaliza su contrato en diciembre. Aunque ocupa el tercer lugar en la consideración del cuerpo técnico, es muy valorado por su rol en la cohesión del grupo. Por ahora, no se ha definido si continuará en el plantel profesional, buscará un nuevo destino o pondrá fin a su carrera y se integrará a la estructura del club desde otro rol.

Luis Advíncula y Lucas Blondel, ambos laterales derechos, también podrían buscar nuevos horizontes si no son tenidos en cuenta por el entrenador el próximo año: el peruano tiene vínculo hasta diciembre de 2026 y ya mencionó públicamente que “no le cerrará las puertas a nadie”, mientras que el naturalizado suizo, que pidió jugar en Reserva para no perder ritmo futbolístico, está vinculado hasta diciembre de 2027. En la misma sintonía está Leandro Brey, quien jugó varios partidos en la Reserva y busca minutos, aunque a priori continuaría en la institución como alternativa y peleando un puesto de titular.

La falta de protagonismo afecta igualmente a Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes podrían ser evaluados por el cuerpo técnico que se haga cargo del equipo de cara a 2026. Y también está pendiente la renovación del contrato de Exequiel Zeballos, charlas que recién comenzarán el año próximo. En cuanto al caso de Edinson Cavani, con contrato hasta fines del año próximo y chance de rescindir este 31 de diciembre, dependerá de su voluntad: el uruguayo pretende revancha en la Copa Libertadores.