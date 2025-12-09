En redes sociales, River recordó la final de Madrid en su séptimo aniversario

El Millonario revivió la obtención de su última Copa Libertadores en 2018 y nada menos que contra Boca, su clásico rival.

En el medio de una fecha muy especial, la cuenta oficial de River Plate subió un emotivo video de la conquista de su última Copa Libertadores , en la recordada final en el estadio Santiago Bernabéu con Boca Juniors , el nueve de diciembre de 2018.

El video recorre, de manera dinámica y simbólica, escenas clave de aquel partido decisivo y de toda la serie, con imágenes que reflejan la tensión, la épica y el desenlace glorioso de una final inédita en la historia de la competición. La producción pone el foco en el valor deportivo y emocional de aquel logro, resaltando lo que significó ganar una Copa Libertadores frente al clásico rival en un escenario que captó la atención del mundo entero.

Acompañando la publicación, el club escribió una frase breve pero contundente: “Desde el 9/12/18 y para toda la historia” . El mensaje funcionó como eje del contenido audiovisual, reforzando la idea de un hecho eterno para la identidad riverplatense.

Rodolfo D'Onofrio, tajante en el aniversario de la final de Madrid

El ex presidente de River habló en una entrevista con el diario Olé y fue tajante sobre el aniversario de la final de la Copa Libertadores ante Boca: "Lo de 2018 ya pasó. Para los hinchas no va a pasar nunca. Para nuestro festejo no va a pasar nunca. Y del 9 de diciembre nos vamos a acordar siempre."

Y agregó: "Alguien dijo que van a pasar 20 años para que el que perdiera pudiera recuperarse, para soportarlo como hincha… Bueno, todavía faltan muchos años para llegar a los 20, así que va a seguir esto. Y después va a perdurar. Pero eso hace que nos tengamos que decir: ´En lo emocional nunca más lo vamos a olvidar. En lo deportivo hay que empezar de nuevo".

Con respecto al presente de River, D'Onofrio fue crítico sobre el año del Millonario: "Evidentemente este último año ha sido malo. Lo digo un poco desde afuera, hablo más como un hincha o como un socio y un amante del fútbol, nada más que eso, de ninguna manera en representación de River. Y yo creo que River tiene que volver a ser un poco lo que fuimos en el 2014: con humildad".

El ex presidente también bancó a Marcelo Gallardo y se mostró de acuerdo con su confirmación en el cargo para 2026, asegurando que "es el adecuado para este momento de River" y que sabe que "trabajará para recuperar al equipo".

Los héroes de Madrid que no seguirán en River

Tras una temporada irregular, Marcelo Gallardo decidió hacer una limpieza en el plantel de River, abriéndole la puerta a varios históricos que fueron grandes protagonistas de la final de Madrid ante Boca. Enzo Pérez, Pity Martínez, Milton Casco y Nacho Fernández no continuarán la próxima temporada en el Millonario.

Esto ya fue anunciado en redes sociales, donde el club despidió de forma emotiva a los cuatro referentes del plantel, que seguirán sus carreras en otros clubes. Algunos campeones que se mantienen en el plantel: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero.