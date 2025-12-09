Deportes La Mañana River Plate Lo lamentan en tesorería: la millonaria suma que se pierde River por no clasificar a la Libertadores

El millonario se privará de sumar millones de dólares a sus arcas por no clasificar al certamen sudamericano más importantes a nivel clubes.







River no solo recibió una dura noticia deportiva al ver que su máximo rival Boca se quedaba afuera de la final del torneo Clausura provocando que los dirigidos por Marcelo Gallardo tengan que jugar la Copa Sudamericana, sino que esa situación también generó que la tesorería del club sufra un duro revés económico en la planificación de la próxima temporada.

Participar en el segundo torneo a nivel internacional le generará al millonario una ganancia menor económicamente. Solamente con participar en la Libertadores existe una diferencia de 4.2 millones de dólares en comparación con la Sudamericana.

La mayor diferencia se da en la comparación entre el monto que ganan los campeones de cada certamen. Quedó a las claras con las últimas finales: Flamengo se llevó 24 millones de dólares, mientras que Lanús solo pudo sumar a sus arcas seis millones de la misma moneda.