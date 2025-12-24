Juan Luis Ousset resaltó el plan de obras e infraestructura de la provincia

“Lo que pasa en Neuquén no pasa en ningún otro lado”, dijo. Indicó que los acuerdos salariales con los gremios dan previsibilidad para 2026.

El ministro Jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén, Juan Luis Ousset , señaló que Neuquén es “una provincia que está en permanente crecimiento” y destacó que, en ese contexto, el gobierno provincial desarrolló durante el año un importante plan de obras en todas las localidades y logró un acuerdo salarial con todos los gremios y sectores estatales que fija la pauta para 2026. “Lo que pasa en Neuquén no pasa en ningún otro lado”, aseguró.

El Jefe de Gabinete remarcó la “previsibilidad” que brindan los acuerdos salariales que se firmaron con todos los gremios estatales, tanto para los trabajadores como para el gobierno y toda la ciudadanía. “Es garantizarles a los trabajadores que van a poder ya planificar su presente y su futuro -dijo-. En el caso de los trabajadores de la educación, también es garantizarles a ellos su salario y a los vecinos que las clases van a empezar con normalidad, algo tan importante para nuestra gente”, opinó.

Ousset se mostró muy conforme por haber logrado este acuerdo y agradeció "a quienes, con mucha predisposición, han logrado acordar con el gobierno las pautas que pudimos ofrecerles, que son las mejores del país. Eso nos permite dialogar y llegar a acuerdos que son en beneficio de la gente”, expresó.

El ministro consideró a 2025 como “un año de mucho trabajo que tuvo nuestra provincia y que tuvieron nuestras localidades, con mucho esfuerzo puesto para poder poner a Neuquén de pie y poner a nuestra ciudadanía de cara a lo que necesita, con obras muy importantes que hemos puesto en marcha”.

ousset.png

Por último, dijo que para el año próximo “el mensaje es de esperanza, de expectativa y de seguir confiando en que vamos a dejar todo para que nuestra provincia esté cada día más linda”.

Balances

Ousset, al igual que otros ministros, realizó un balance de lo que fue la gestión en este año. Para el caso de Seguridad, días atrás, el titular de esa cartera, Matías Nicolini, indicó que, en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa, se llevó adelante una transformación profunda del sistema de seguridad provincial, orientada a dar respuestas más rápidas, eficaces y cercanas a la ciudadanía.

Uno de los ejes centrales de la gestión fue la puesta en marcha plena de la Ley Provincial N.º 3515, que creó el Consejo Provincial y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, que se están instrumentando, fortaleciendo la participación social en el diseño de políticas públicas.

Durante el año se desarrollaron más de 200 actividades de prevención comunitaria, alcanzando a 40.000 personas en barrios, escuelas, clubes e instituciones, con capacitaciones sobre violencias, ciberdelitos, grooming, estafas digitales y convivencia ciudadana. En paralelo, se fortaleció el trabajo de 200 Agentes de Prevención Comunitaria en Neuquén capital, Plottier y Junín de los Andes.

ousset.png

La desfederalización de la lucha contra el microtráfico permitió a la Provincia contar con herramientas propias y una respuesta más rápida. En 2025 se realizaron más de 130 procedimientos antinarcóticos, con secuestro de estupefacientes, armas, dinero y bienes, además de la demolición de puntos de venta y la recuperación de espacios públicos. Hay 69 condenados en toda la provincia, 11 personas con suspensión de juicio a prueba, 24 fueron con condena efectiva y el resto condena de ejecución condicional.