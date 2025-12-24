Encuentran a la estrella de una serie infantil viviendo en la calle y un excompañero tuvo un gesto conmovedor

El ex actor de Nickelodeon fue localizado en California por una fanática. Los problemas de salud que padece y la ayuda que su madre rechazó.

Tylor Chase, el actor que interpretó a Martin Qwerly en “Manual de supervivencia escolar de Ned”, vive en situación de calle.

Tylor Chase , quien interpretó a Martin Qwerly en “Manual de supervivencia escolar de Ned”, serie emitida por Nickelodeon durante la década del 2000, fue encontrado en situación de calle y un excompañero de elenco, al saber que rechaza de forma reiterada ofertas de tratamiento médico y alojamiento permanente, viajó hasta California para ayudarlo .

El exactor, de 36 años, había sido capturado por la cámara de un televidente hace unos meses. Sin embargo, en los últimos días volvió a quedar expuesto públicamente tras la circulación de nuevos videos en redes sociales, donde se lo ve en un estado más deteriorado .

En una de las filmaciones, un usuario de TikTok le preguntó si había participado en una serie de Disney Channel. Chase respondió que, en realidad, había trabajado para Nickelodeon y mencionó el nombre completo del programa. “Oh, sí, tú eres ese chico”, se sorprendió quien filmaba.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, hasta el punto de que fanáticos de aquella serie abrieron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para conseguirle alojamiento.

Sin embargo, pese a que la iniciativa superó los mil dólares, la madre de Chase solicitó que la cierren porque su hijo “no necesitaba dinero, sino asistencia médica”. Según informes previos, el exactor padece trastorno bipolar.

"No es capaz de administrarse la medicación por sí mismo y suele perder el teléfono en cuestión de días. El dinero podría hacerle más mal que bien. Es amable y tiene un corazón puro, pero necesita tratamiento urgentemente", explicó la mujer en declaraciones al medio Prime Timer.

Por su parte, el sitio TMZ citó al oficial de información pública del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, y sostuvo que Chase siempre rechaza la ayuda ofrecida.

Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. Interpretó a Martin Qwerly en la serie emitida entre 2004 y 2007. Luego de ese período, se alejó paulatinamente de la industria.

Desde mediados de la década de 2010, realizó presentaciones de poesía en vivo para abordar aspectos vinculados a su salud mental en un canal personal de YouTube, con publicaciones que se extendieron al menos hasta 2021.

Un primer intento de ayuda por parte de otro actor

Shaun Weiss, recordado por su papel de “Goldberg” en la franquicia Mighty Ducks, anunció públicamente que había conseguido para Chase un sitio para iniciar un tratamiento a largo plazo.

“He recibido muchos mensajes sobre Tylor Chase. Me puse en contacto con algunos amigos y ya tenemos una cama para él en un detox y un lugar para tratamiento a largo plazo”, afirmó Weiss en un video difundido en Instagram. En paralelo, pidió colaboración para localizarlo en la zona de La Sierra, en Riverside.

Weiss aclaró que no se encontraba en Los Ángeles y solicitó que cualquier persona que tenga información se comunique con él.

Daniel Curtis Lee, quien también formó parte del elenco de "Manual de supervivencia escolar de Ned", señaló que Chase generalmente rechaza cualquier tipo de ayuda que implique internaciones o centros de tratamiento. No contento con esa aclaración, decidió acudir en busca de su excompañero.

El gesto de su excompañero, Daniel Curtis Lee

Este martes, Daniel Curtis Lee viajó cerca de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para encontrarse con Chase y brindarle asistencia directa.

Según relató en su cuenta de Instagram, pasó parte del día con su excompañero, caminó junto a él, compartieron una comida y luego lo ayudó a registrarse en un hotel local. El objetivo era garantizarle un lugar para que se resguarde ante una tormenta que pronosticaban para el sur de California.

Tylor Chase and Cookie reunite with Ned on FaceTime. Well fed and safe from the rain. Hotel secured! One step closer to long term treatment. PS: Tylor wants to livestream video games. Who can help?

“Es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, explicó Lee en un video.

Además, le dedicó un sentido mensaje: “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”.

En declaraciones a TMZ, el actor señaló: “Quería asegurarme de que tuviera un lugar seguro donde quedarse. Planeo mantenerme en contacto y apoyarlo en todo lo que pueda a partir de ahora”.