Con dos temporadas, el thriller policial ideal para maratonear supera las 50 millones de horas visualizadas a nivel internacional. De qué se trata esta serie de Netflix .

Para quienes buscan maratonear con un thriller oscuro, esta es la respuesta definitiva: la serie de Netflix que lidera

Los amantes de los thrillers policiales tienen una joya para disfrutar en Netflix . Con dos temporadas de seis capítulos cada una, esta ficción se convirtió en la producción española más vista de la historia de la plataforma de streaming, con más de 50 millones de horas visualizadas a nivel internacional, superando incluso el éxito de La casa de papel.

Se trata de La chica de la nieve , una mini serie basada en la novela del escritor malagueño Javier Castillo. Esta obra es una trilogía compuesta por La chica nieve , El juego del alma y La grieta del silencio . Los dos primeros libros le dan vida a la dos temporadas que ya están disponibles en la plataforma. Y si bien aún resta la confirmación oficial, es un hecho que habrá una próxima entrega inspirada en el tercer libro.

La crítica especializada destaca que, aunque la serie utiliza elementos clásicos del género, logra ser "compulsivamente visible". La estructura de múltiples líneas temporales , aunque puede parecer compleja, alimenta el misterio de forma constante, obligando al espectador a buscar respuestas capítulo tras capítulo.

chica nieve En ambas temporadas, la periodista Miren Rojo se mete en casos policiales y realiza investigaciones paralelas.

La chica de la nieve, temporada 1: el drama en medio de una celebración

La historia de la primera temporada se centra en un drama familiar: la desaparición de una niña de 5 años identificada como Amaya Martín durante la cabalgata de Reyes en Málaga en 2010. Al conocerse la noticia, la periodista Miren Rojo -interpretada por Milena Smit- se obsesiona con el caso e inicia una investigación paralela, lo que despierta sus dramas del pasado que creía superados. Tras años sin rastro y con la desaparición casi en el olvido, la familia de la niña recibe una misteriosa cinta VHS que demuestra que la niña sigue viva, reactivando la investigación.

“Para mí, es clave el trauma de Miren en la implicación del caso de Amaya, porque de alguna forma es la excusa para obsesionarse tanto con el caso”, dijo la actriz, al hablar sobre su rol en la primera temporada, compuesta por seis episodios que rondan entre los 42 y 49 minutos cada uno.

El juego del alma, temporada 2: crímenes y misterios en un colegio de élite

El éxito de la mini serie desembocó en lo obvio: una nueva temporada de seis capítulos inspirada en el segundo libro de la trilogía de Javier Castillo, El juego del alma. En este caso, la periodista Miren se involucra en una investigación para desentrañar el asesinato de dos jóvenes, un caso más inquietante que el protagonizado en La chica de nieve.

Todo comienza cuando Mirren recibe un sobre con una pregunta: “¿Quieres jugar?”. El mensaje estaba acompañado por una foto polaroid de una chica amordazada. Sus preguntas y las pistas recolectadas la llevarán a un colegio elitista. Para esta investigación, la periodista contará con la ayuda de su compañero del diario Sur, Jaime Bernal (Miki Esparbé), un cronista de investigación que llegó a la ciudad huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida.

El elenco de La chica de la nieve, en Netflix

Primera temporada:

Milena Smit como Miren Rojo

José Coronado como Eduardo

Aixa Villagrán como Belén Millán

Loreto Mauleón como Ana Núñez

Raúl Prieto como Álvaro Martín Velázquez

Cecilia Freire como Iris Molina López

Julián Villagrán como Santiago Vallejo

Marco Cáceres como Chaparro

Tristán Ulloa como David Luque

Antonio Dechent como Jefe Superior de Policía

Segunda temporada: