¿Cómo sigue el viento en Neuquén? El pronóstico para Navidad y los próximos días

La Navidad empezó en Neuquén con viento y ráfagas molestas. Para este jueves se esperan temperaturas cálidas y leve viento, por lo que se podrá disfrutar la jornada al aire libre. Las temperaturas irán en ascenso, consolidando un clima caluroso para los próximos días.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que este jueves, para toda la región, se espera tiempo bueno: soleado y cálido. Hacia la tarde del viernes, habrá periodos de vientos moderados, mientras que los próximos días se prevé ascenso de la temperatura y tiempo caluroso.

Este jueves, el cielo estará despejado tanto de día como de noche. La temperatura máxima alcanzará los 30° y la mínima descenderá a 12° . El viento soplará desde el Suroeste (SO) con una velocidad de 34 km/h. durante el día, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, la dirección será Noroeste (NO) a 18 km/h , manteniéndose las ráfagas en 18 km/h .

Viento (5).JPG Maria Isabel Sanchez

El viernes por la mañana se presentará mayormente despejado, para despejarse completamente durante la noche. El termómetro subirá hasta los 34° de máxima y bajará a 8° en la noche. Se esperan periodos de vientos moderados hacia la tarde. El viento será intenso en esta jornada: de día, vendrá del Oeste (O) a 55 km/h. con ráfagas de 67 km/h.; de noche, rotará al Suroeste (SO) y se mantendrá a 59 km/h., con ráfagas también de 59 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento para todo el territorio provincial, y estará vigente el viernes por la tarde.

El viento durante el finde

Para el sábado, el pronóstico indica un día de sol radiante y una noche despejada. La máxima se establecerá en 32° y la mínima en 13°. El viento soplará desde el Suroeste (SO) con una velocidad de 32 km/h. de día y de 25 km/h. de noche, con ráfagas de 46 km/h.

El domingo se espera cielo parcialmente nublado durante el día y despejado de noche. La temperatura máxima será de 33° y la mínima de 13°. Los vientos, desde el Suroeste (SO), alcanzarán los 22 km/h. durante el día. Por la noche, el viento rotará al Oeste (O) y aumentará a 26 km/h, con ráfagas de 46 km/h.

ON - Calor rio (10)

El inicio de la semana

El lunes será un día de sol radiante, despejándose por la noche. La temperatura continuará su ascenso, llegando a una máxima de 36° y una mínima de 14°. Los vientos serán del Suroeste (SO), a 30 km/h. de día con ráfagas de 35 km/h., y soplarán a 34 km/h. de noche con ráfagas de 54 km/h.

Finalmente, el martes se mantendrá el tiempo caluroso con sol radiante durante el día y despejado por la noche. Las temperaturas máximas serán de 35° y las mínimas de 15°. El viento soplará desde el Suroeste (SO) a 32 km/h. (con ráfagas de 35 km/h) de día, y a 30 km/h. con ráfagas de 48 km/h de noche.