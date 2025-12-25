Complicaciones en el estado de salud de Cristina Kirchner: qué dice el último parte médico

La ex presidenta Fernández de Kirchner pasó Navidad internada tras la operación que atravesó el sábado pasado por apendicitis. El último parte médico.

Cristina Fernández de Kirchner fue sometida a una cirugía por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Aunque su estado general es bueno, los médicos resolvieron que continúe internada en el Sanatorio Otamendi para completar el tratamiento y el seguimiento correspondiente, por lo que pasó la Navidad internada.

La recuperación de la ex presidenta, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, se extenderá más de lo previsto. Según el último parte médico del Sanatorio Otamendi , Cristina presentó síntomas compatibles con una complicación frecuente llamada íleo posperatorio , donde el intestino no funciona con normalidad.

CFK fue sometida el sábado pasado a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis . El traslado al sanatorio se decidió durante la tarde de ese mismo día, luego de que profesionales de la salud evaluaran a la exmandataria en el departamento de la calle San José 1111 por un cuadro de dolor abdominal y decidieran realizar estudios más exhaustivos en el centro asistencial porteño.

cristina "Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo", dijo.

Qué establece el nuevo parte de salud de Cristina

El centro de salud precisó que Cristina Kirchner "continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada". "La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico", añade el parte médico.

De acuerdo al parte médico firmado por la doctora Marisa Lanffanconi, la evolución de la ex vicepresidenta sigue dentro de los parámetros esperados para su diagnóstico original. "Continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal", sin fiebre hasta el momento, por lo que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro", destacaron desde el centro médico.

La decisión de que siga internada responde a la necesidad de vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad clínica de la paciente. El sanatorio no fijó una fecha estimada de alta y la evolución diaria determinará los próximos pasos.

ultimo parte medico CFK

Desde un principio, la evolución clínica de Fernández de Kirchner estuvo marcada por controles continuos y la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, junto con el mantenimiento de un drenaje peritoneal. El seguimiento apunta a mitigar riesgos derivados tanto de la infección como de la complicación intestinal recientemente detectada.

Qué es la apendicitis con peritonitis

La apendicitis ocurre cuando el apéndice, un pequeño órgano ubicado en el costado derecho del abdomen, se inflama y se llena de pus. Si no se realiza una cirugía a tiempo para extraerlo, el apéndice puede romperse, según Mayo Clinic.

Cuando esto sucede, el contenido infectado se libera en la cavidad abdominal y provoca la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos. A esto se lo llama peritonitis.

La apendicitis con peritonitis, el diagnóstico de Cristina Kirchner, es entonces una complicación grave que aparece cuando la infección del apéndice se disemina y afecta a todo el abdomen. Es una situación que puede poner en riesgo la vida y que requiere atención médica urgente.