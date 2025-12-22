El mensaje de Javier Milei para Cristina Kirchner tras ser operada de urgencia

El presidente habló sobre el estado de salud de la exmandataria, quien se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi.

El presidente Javier Milei brindó una entrevista al programa La Cornisa con Luis Majul, donde habló sobre proyecciones económicas en el 2026, su relación con Mauricio Macri y, en un giro sorpresivo dentro de la habitual confrontación política, le envió un mensaje a Cristina Fernández de Kirchner .

En la extensa entrevista en LN+, donde se refirió a que no vetará el proyecto de Presupuesto 2026 , el mandatario fue consultado por primera vez sobre la situación médica de la exmandataria , quien debió ser intervenida de urgencia por un cuadro de apendicitis y peritonitis.

La exmandataria, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria al momento de comenzar a sentirse mal, fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde permanece internada.

"Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación", manifestó el presidente libertario sobre CFK.

Qué dijo el presidente Milei sobre el Presupuesto 2026, deudas y reformas

Milei reveló que no vetará el presupuesto, a pesar de que la Cámara de Diputados excluyó del texto el polémico capítulo que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. En este sentido, aseguró que su administración “acomodará las partidas” para garantizar la regla del déficit cero, uno de los pilares de su política económica.

La Cámara baja había aprobado en general el proyecto con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, que contemplaba la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Ese revés obligó al Gobierno a reconfigurar su estrategia en el Senado.

Por otro lado, habló sobre el déficit al cual señaló como "inmoral" y recalcó que "no se puede gastar más de lo que se tiene". Aseguró que su gestión mantendrá un presupuesto equilibrado, sin incurrir en nuevas cargas tributarias para compensar el rechazo parlamentario a los recortes que proponía.

El equilibrio fiscal como prioridad

Desde el oficialismo se había advertido que sin la eliminación de estas leyes, el resultado fiscal corría el riesgo de desbalancearse. Sin embargo, Milei buscó llevar tranquilidad a los mercados al ratificar que no dará marcha atrás con su política de austeridad.

Durante la entrevista, el Presidente volvió a defender los logros económicos de su gobierno. “Cuando llegamos, la pobreza era del 57% y ahora está en el 27%. Es un logro espectacular”, aseguró, aunque el dato aún no ha sido respaldado por estadísticas oficiales actualizadas.

Respecto al consumo, señaló que “estamos en máximos históricos” y que “está cambiando la forma en la que consumen las personas”. También proyectó que a mediados de 2026 la inflación mensual bajará a menos del 1%: "En junio o agosto la inflación va a empezar con cero".

Deuda y reformas

Consultado por el vencimiento de deuda del 9 de enero, Milei aseguró que el país está preparado para cumplir con sus compromisos. “Vamos a pagar, estamos tranquilos. Sólo de ofertas de REPO tenemos 7 mil millones de dólares”, declaró.

También insistió en la necesidad de acelerar las privatizaciones y profundizar las reformas estructurales iniciadas por su gestión. “Lo que caracteriza a este Gobierno es que hace reformas estructurales. Hicimos 13.500. Cuando se hace eso, cambian los precios relativos, se destruyen empresas, pero se crean otras. En el neto estamos mejor, el PBI mejoró”, señaló.