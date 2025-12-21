Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026 y buscará mantener el déficit cero con reasignación de partidas

Tras la media sanción en Diputados, el presidente confirmó que no vetará el texto que preserva el financiamiento a discapacidad y universidades.

El presidente Javier Milei confirmó que no vetará el proyecto de Presupuesto 2026, a pesar de que la Cámara de Diputados excluyó del texto el polémico capítulo que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. En declaraciones al programa La Cornisa, Milei aseguró que su administración “acomodará las partidas” para garantizar la regla del déficit cero, uno de los pilares de su política económica.

"Vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", afirmó el mandatario, al reconocer que el texto aprobado no es el que había impulsado el oficialismo, pero que será respetado por el Ejecutivo. “Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero. Vamos a buscar la forma de conseguirlo sin subir impuestos”, enfatizó.

La Cámara baja había aprobado en general el proyecto con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones . Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI , que contemplaba la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Ese revés obligó al Gobierno a reconfigurar su estrategia en el Senado.

El equilibrio fiscal como prioridad

Milei reiteró su postura ideológica al señalar que “el déficit es inmoral” y recalcó que “no se puede gastar más de lo que se tiene”. Aseguró que su gestión mantendrá un presupuesto equilibrado, sin incurrir en nuevas cargas tributarias para compensar el rechazo parlamentario a los recortes que proponía.

Desde el oficialismo se había advertido que sin la eliminación de estas leyes, el resultado fiscal corría el riesgo de desbalancearse. Sin embargo, Milei buscó llevar tranquilidad a los mercados al ratificar que no dará marcha atrás con su política de austeridad.

Durante la entrevista, el Presidente volvió a defender los logros económicos de su gobierno. “Cuando llegamos, la pobreza era del 57% y ahora está en el 27%. Es un logro espectacular”, aseguró, aunque el dato aún no ha sido respaldado por estadísticas oficiales actualizadas.

"El presupuesto está construído sobre el déficit cero"

El Presidente de la Nación @JMilei se refirió al Presupuesto 2026, y destacó la productividad del Senado.

En La Cornisa



El Presidente de la Nación @JMilei se refirió al Presupuesto 2026, y destacó la productividad del Senado.



En La Cornisa pic.twitter.com/auULTRxz3z — La Nación Más (@lanacionmas) December 21, 2025

Respecto al consumo, señaló que “estamos en máximos históricos” y que “está cambiando la forma en la que consumen las personas”. También proyectó que a mediados de 2026 la inflación mensual bajará a menos del 1%: “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”.

Milei justificó la aceleración reciente del IPC –que en noviembre fue del 2,5%– por una caída en la demanda de dinero previa a las elecciones, fenómeno que denominó “riesgo Kuka”. No obstante, destacó que el riesgo país bajó a menos de 600 puntos y consideró que el programa económico está “bien hecho”, incluso en un contexto de presión cambiaria.

Deuda y reformas

Consultado por el vencimiento de deuda del 9 de enero, Milei aseguró que el país está preparado para cumplir con sus compromisos. “Vamos a pagar, estamos tranquilos. Sólo de ofertas de REPO tenemos 7 mil millones de dólares”, declaró.

También insistió en la necesidad de acelerar las privatizaciones y profundizar las reformas estructurales iniciadas por su gestión. “Lo que caracteriza a este Gobierno es que hace reformas estructurales. Hicimos 13.500. Cuando se hace eso, cambian los precios relativos, se destruyen empresas, pero se crean otras. En el neto estamos mejor, el PBI mejoró”, señaló.

Señales al Senado y mensaje a CFK

Las declaraciones de Milei se produjeron en momentos en que el Senado se prepara para tratar el proyecto de ley de Presupuesto, que incluye también la llamada “ley de inocencia fiscal”. A pesar de las tensiones recientes entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, el Gobierno buscará que el Senado apruebe el texto tal como salió de Diputados.

Al respecto, Milei evitó cualquier confrontación con los legisladores y manifestó su disposición a avanzar por la vía institucional. En un gesto hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recientemente operada de una peritonitis, le deseó una pronta recuperación. “Yo separo las cuestiones políticas de lo importante”, dijo.

"Yo puedo tener la peor y más aberrante de las opiniones políticas, pero no me meto con lo humano. Que tenga una pronta recuperación"

El Presidente @JMilei se refirió a la internación de Cristina Fernández de Kirchner por una apendicitis.



El Presidente @JMilei se refirió a la internación de Cristina Fernández de Kirchner por una apendicitis.



Lo viste en LN+ pic.twitter.com/HEfyLPZ3fR — La Nación Más (@lanacionmas) December 22, 2025

Con este cambio de postura, el oficialismo busca cerrar el año con la aprobación del Presupuesto 2026 y enviar una señal de gobernabilidad a los mercados y a la sociedad, sin renunciar a su meta central: el déficit cero.