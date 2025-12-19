Presupuesto 2026: en Economía celebran la aprobación y piden tranquilidad al ala política

En Casa Rosada quedaron ofuscados porque junto con el Presupuesto 2026 no se aprobó la derogación de la ley de discapacidad y la de financiamiento universitario.

En Economía se lee el resultado de la votación del Presupuesto como un éxito.

Hace un par de semanas, en una entrevista pública que tuvo el ministro de Economía, Luis Caputo , para inversores organizada por la Fundación IEB, anunció de manera informa que se iba a involucrar más en el manejo político de la gestión. Y en estas últimas horas parece que cumplió.

En esa charla había señalado que “el grupo que maneja la parte política” había hecho muy bien las cosas hasta ese momento, pero que d e ahora en más iba a tener mayor participación en las decisiones.

Por lo menos, por ahora, según dicen en los pasillos de la Casa Rosada, Caputo tuvo que apelar al teléfono para pedirle orden a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Estos, a la mañana siguiente de haber obtenido un éxito importante con la aprobación en Diputados del Presupuesto 2026 , amenazaban con convertir en derrota, algo que a los mercados le había gustado.

Y es que la aprobación de la ley se puede leer como una demostración de gobernabilidad en contexto en el que La Libertad Avanza sigue siendo, a pesar de haber ganado las elecciones, un gobierno de minoría.

Luis Caputo ministro economia (2)

Los quisquillosos funcionarios de la Casa Rosada se ofuscaron porque el proyecto de ley no se aprobó con la derogación de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Amenazaban con desatar otra tanda de internas para cortar cabezas, para encontrar al culpable de no haber logrado el 100% del objetivo.

Algunos de ellos empezaron a hablar mal de los gobernadores que no apoyaron la iniciativa al 100%. Pero tuvo que intervenir el ministro de Economía para llevar tranquilidad.

La lectura del equipo económico

Desde el quinto piso del Palacio de Hacienda, enfrente de la Casa Rosada, la lectura es otra: se trató de una gran señal a los mercados sobre la capacidad del gobierno de construir consensos y aprobar el presupuesto. El riesgo argentino bajó a 550 puntos, el Merval superó los 2000 puntos y los bonos subieron.

El rumor para esa hora es que si el Senado no logra reintroducir la derogación a las dos leyes, Milei estaría dispuesto a vetar nuevamente el presupuesto, y prorrogar una vez más del 2023. Ya lo hizo dos veces antes. La primera, porque no quiso usar el que le había dejado Sergio Massa, y la segunda, porque el Congreso no aprobó la ley a libro cerrado.

El argumento que tiene el oficialismo para insistir con eso es débil. El Proyecto de Presupuesto 2025 elaborado por el propio Luis Caputo no pedía al Congreso derogar ambas leyes sancionadas este año con mayorías consistentes, y rechazado en intento de veto del Poder Ejecutivo.

Luis Caputo ministro economia (1)

De manera de que atentan contra el equilibrio fiscal puede no sonar tan cierto. Del mismo modo, desde la oposición en diputados cuestionan entonces por qué el gobierno apura la baja de algunos impuestos que tienen un costo, como por ejemplo, la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos, que le quitarían al sistema jubilatorio unos u$s3.000 millones.

En realidad, todo pareciera indicar que si la oposición le “mojó la oreja” a Milei con esas leyes este año, ahora desde LLA querían devolver la gentileza, y no salió.

La lectura que hacen en el ala política del gobierno está equivocada. Tienden a suponer que en una batalla por una supuesta revolución liberal, todo conflicto se dirime por una derrota total y aplastante del adversario.

ministerio economia

De ahí que suponen que como no salieron las dos derogaciones, se trató de un fracaso. Pero desde el Ministerio de Economía salieron urgentes llamados a bajar el tono, porque los mercados habían reaccionado de manera favorable. No era momento para arruinarlo dando señales de peleas internas.

La prueba de fuego será cuando el Senado arranque el tratamiento de la ley. Si no reintroduce las polémicas derogaciones, se supone que habrán aprendido a no meter en el arco propio las pelotas que se van afuera.