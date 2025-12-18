Presupuesto 2026: cómo votaron los diputados neuquinos la iniciativa de Javier Milei

El proyecto se aprobó este jueves y cuatro de los cinco diputados neuquinos le dieron su voto. Cómo votó cada uno de los legisladores.

Cuatro de los cinco diputados nacionales por Neuquén votaron a favor del Presupuesto 2026 que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei . Tras una sesión maratónica en el Congreso de la Nación, los votos de los neuquinos fueron un aporte necesario para el resultado de la votación: la iniciativa cosechó 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, gracias al respaldo que obtuvo La Libertad Avanza de parte del radicalismo, el PRO y otras fuerzas provinciales, como La Neuquinidad.

Tras la prolongada sesión de este jueves, la Cámara Baja aprobó el Presupuesto 2026, una iniciativa respaldada por los legisladores libertarios, pero que cosechó críticas de los partidos de izquierda y de Fuerza Patria. Desde las bancas de Neuquén, el apoyo fue casi unánime, con un sol voto en contra : el diputado nacional Pablo Todero, de Fuerza Patria, se opuso a la planificación presupuestaria del gobierno.

El resto de los diputados neuquinos le dieron su respaldo a la iniciativa de Milei. Entre ellos se cuentan los diputados oficialistas, que hicieron su primera intervención en un debate legislativo, tras asumir a su banca el pasado 10 de diciembre . Ellos son Gastón Riesco y Soledad Mondaca , que accedieron a la cámara tras ganar las elecciones del 26 de octubre en Neuquén, y Gabriela Muñoz, ex titular de Anses en Neuquén, que llegó al Congreso como reemplazo tras la renuncia de la diputada Nadia Márquez, que hoy es senadora nacional.

diputados presupuesto

A ellos se sumó el voto de La Neuquinidad, el partido que lidera el gobernador Rolando Figueroa, y que tiene una sola voz en el Congreso de la Nación: la periodista Karina Maureira también hizo este jueves su primera intervención en el recinto. Aunque criticó algunas medidas incluidas dentro del presupuesto 2026, terminó por votar a favor del proyecto.

El respaldo de los diputados libertarios

Con tres representantes neuquinos de La Libertad Avanza, el mayor respaldo de los legisladores de la provincia se basó en la aprobación de la política económica de Javier Milei, que se orienta a la reducción del gasto público y un exitoso control sobre la inflación.

"Por primera vez en décadas el presupuesto no es una ficción", aseguró Riesco y agregó: "Equilibrio fiscal, números reales y fin del despilfarro". En el mismo tono se pronunció Gabriela Muñoz que consideró que "este presupuesto tiene como fin lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución. Oponerse a estas reformas es oponerse al pueblo argentino".

DIPUTADOS LLA NEUQUEN

Desde el bloque, también integrado por Soledad Mondaca, respaldaron las medidas implementadas por Milei en los primeros dos años de gestión, que incluyeron la obtención del superávit presupuestario tras tres décadas de déficit, la reducción drástica del gasto público y la baja de la inflación, que pasó de un 211% a un 31.5%.

Tras la aprobación, Riesco calificó el resultado como un "hito histórico". "Dimos el primer paso y aprobamos en general en Diputados, la media sanción de un Presupuesto que, por primera vez en décadas, cuida el esfuerzo de cada argentino y apunta al equilibrio fiscal. Es la primera etapa de un cambio de época", señaló.

El otro voto a favor llegó de Karina Maureira que, durante su intervención, deslizó algunas críticas hacia la falta de financiamiento a áreas que considera prioritarias y que incluso fueron banderas de su campaña política. “Son esos dos puntos que no los puedo dejar pasar: discapacidad y educación desfinanciados. Tal vez no los supimos entender o no lo supieron explicar. Vamos a acompañar el presupuesto, pero necesitamos también la salvedad de que tengan en cuenta que con la gente se trabaja, y hay que dejarla estar al lado de uno, creerles y ser humanos al momento de confeccionar esto”.

Intervención Karina Maureira sobre Presupuesto 2026

“Cuando llegaron al gobierno fueron también muy inhumanos, abandonando a los que más necesitan. Sin embargo, y a pesar de esto, voy a acompañar el presupuesto”, sostuvo y agregó: “A pesar de todo, creo en esta ley madre. Quiero tener esa confianza en este gobierno”.

La voz disidente de Neuquén

En línea con la postura que tomaron otros legisladores de su partido, Fuerza Patria, el diputado neuquino Pablo Todero votó en contra del proyecto de Presupuesto 2026. A través de su perfil oficial en la red social X, ya había adelantado su postura con un desglose de los puntos más críticos, con impacto directo en Neuquén.

Pablo Todero congreso.jpg

Aunque reconoció que busca que la Argentina cuente con un presupuesto como una herramienta de gobernabilidad, aclaró que la iniciativa propuesta por Milei "deja todo listo para que los patagónicos paguemos el doble de gas, por la eliminación de la Zona Fría. Pero además, mete por la ventana LA Derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, LA derogación de la Ley para financiar universidades nacionales, elimina la Emergencia Pediátrica y del Hospital Garrahan, elimina el ajuste automático por inflación de AUH y asignaciones familiares".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloTodero/status/2001328276610961628&partner=&hide_thread=false PRESUPUESTO SIN, TARIFAZOS Y AJUSTE.



NO AL AUMENTO DEL 100% DEL GAS A LOS PATGONICOS



El #Presupuesto2026 que hoy quiere @JMilei que votemos deja todo listo para que los patagónicos paguemos el doble de gas, por la eliminación de la Zona Fría.



Pero además, mete por la ventana:… — Pablo Todero (@PabloTodero) December 17, 2025

"Como patagónico y neuquino no voy a avalar un aumento del 100% del gas ni que corra riesgo el funcionamiento de la Universidad del Comahue. ¿El resto de diputados y diputadas neuquinos podrán decir lo mismo? Discutamos el Presupuesto y todas las leyes necesarias. Pero siempre con el bienestar de nuestra gente primero", concluyó.