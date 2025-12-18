En 10 imágenes: así fue la marcha contra la reforma laboral en Neuquén

Los manifestantes que rechazaron el proyecto que impulsa el ejecutivo nacional se movilizaron este jueves por las calles de la capital neuquina.

Neuquén se plegó en la tarde de este jueves a la convocatoria de la La Confederación General del Trabajo (CGT) en repudio al proyecto del presidente Javier Milei de reforma laboral . Diferentes sindicatos, asociaciones y agrupaciones políticas se sumaron a la iniciativa tras el tratamiento que se le dio ayer en la Cámara Baja.

A nivel nacional un gran concurrencia inundó las inmediaciones del Congreso donde el cosecretario general de la CGT Octavio Arguello, anticipó que habrá un paro nacional en repudio al proyecto de ley de reforma laboral. Además, advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar” .

El dirigente indicó que "es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó. Arguello llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias” .

La protesta en Neuquén

Desde la CGT Neuquén repudiaron el proyecto libertario porque “una reforma en la legislación laboral que el único objetivo que tiene es la limitación de la negociación colectiva, el ataque a las organizaciones sindicales y los derechos individuales de cada trabajador y trabajadora”.

Los organizadores insistieron que “con la falsa promesa de la generación de empleo registrado y la modernización laboral,quieren llevar a este pueblo a votar en contra de sus propios derechos”.

En Neuquén también se expresaron los trabajadores contra la reforma laboral. "La marcha de la CGT en Rechazo a la reforma Laboral tuvo una nutrida participación de compañeros y compañeras de nuestra organización. UPCN siempre junto a los Trabajadores", sostuvo Luis Querci.

Marcha contra la reforma laboral (1) Maria Isabel Sanchez

Marcha contra la reforma laboral (2) Maria Isabel Sanchez

