La CGT se movilizó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una marcha nacional hacia Plaza de Mayo contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La chicana de Patricia Bullrich a la CGT
Luego de la marcha de este jueves, la senadora oficialista que está encabezando el debate por la Reforma Laboral en la Cámara alta, lanzó una publicación irónica en sus redes sociales.
"Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante", se burló la exministra.
