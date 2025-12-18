El clima en Neuquén

en vivo Movilización LA MAÑANA | NEUQUEN - 18 de diciembre de 2025 - 14:59

La CGT se movilizó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Centrales sindicales junto a organizaciones sociales marcharon en todo el país, contra el proyecto de reforma laboral que impulsa Javier Milei.

A partir de las 15 horas está prevista la convocatoria central y en diversos puntos del país son distintos los horarios que se plantearon. Foto: Infobae.

A partir de las 15 horas está prevista la convocatoria central y en diversos puntos del país son distintos los horarios que se plantearon. Foto: Infobae.

EN VIVO

La convocatoria contó con la participación de diversos espacios políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

A las 15 horas comenzó la convocatoria central y en diversos puntos del país. Esta fue la cuarta concentración impulsada por la central obrera; además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros harán un paro de 24 horas en apoyo del reclamo de la CGT.

-

Live Blog Post

La chicana de Patricia Bullrich a la CGT

Luego de la marcha de este jueves, la senadora oficialista que está encabezando el debate por la Reforma Laboral en la Cámara alta, lanzó una publicación irónica en sus redes sociales.

"Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante", se burló la exministra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2001738370729361423&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Ferraresi: "Vinimos a defender el derecho de los trabajadores"

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estuvo presente en el acto de la CGT. Al ser consultado sobre que le parecía esta movilización, expresó: "Vinimos a defender los derechos de los trabajadores".

"Seguramente hay que reformar, pero tiene que ser una reforma que contenga y modernice. Votaremos en contra y esperaremos para presentar una nueva reforma", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgeferraresi/status/2001718409810391178?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Incidentes entre la Policía y los manifestantes

Apenas terminó la lectura del documento por parte del triunvirato de la CGT, Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzó la represión contra los manifestantes sobre la Avenida 9 de julio. El objetivo es hacer cumplir el "protocolo antipiquetes".

"Venía bien todo y no había sido necesario el despliegue de Fuerzas de Infantería al menos", indicó el periodista de TN Alejandro Ramos.

represion policial CGT
Live Blog Post

"No nos dejemos engañar más"

El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, referente de camioneros criticó la reforma laboral y aseguró: "Nos vamos a oponer rotundamente".

"No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar la calle y pelear por los derechos de nuestra familia. No podemos entregar nuestros derechos. Le decimos a los senadores, que pretenden firmar ese dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar", señaló.

Y remarcó: "Basta de creer que esta ley es para las pymes, es para sus 'amigotes'. Hoy más que nunca, iniciamos este plan de lucha que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".

Live Blog Post

"Una verdadera modernización laboral no es sacar derechos"

Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la CGT, comenzó leyendo el documento contra el proyecto de reforma laboral y apuntó: "Una verdadera modernización laboral no es sacar derechos".

"Esta reforma solo va a profundizar la pobreza, la exclusión social y la precarización laboral. No vamos a renunciar a nuestra lucha por el trabajo digno”, sumó.

jorge sola CGT

Al turno de Jorge Sola, integrante de la central obrera, indicó que "el empleo lo genera la actividad productiva, y este gobierno tiene una deuda con los argentinos y argentinas, es un gobierno que debe más y mejor poder adquisitivo".

"Quieren romper con el sistema previsional, quieren romper con el sistema de salud, quieren debilitar la acción colectiva. Proponen tanta libertad y no hay libertad si no hay justicia social", sentenció el sindicalista.

Embed - TN EN VIVO - SEGUÍ LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE TODO NOTICIAS
Live Blog Post

Cientos de manifestantes movilizados hacia Plaza de Mayo

El acto central está previsto para las 15 horas en Plaza de Mayo, mientras que desde el mediodía habrá concentraciones y cortes en distintos puntos del país.

A minutos de que comience, diversas columnas se acercaron al lugar y empiezan a concentrar. La jornada se encuentra envuelta en el marco de un paro nacional que realiza ATE, quien también se suma a la marcha.

Marcha de la CGT contra la reforma laboral 1
Live Blog Post

La CGT repudió la detención de los micros con manifestantes

A través de su cuenta de X, la Confederación realizó un repudio contra Gendarmería Nacional, ya que sus agentes detuvieron micros en los accesos a Ciudad de Buenos Aires para impedir el traslado de manifestantes hacia Plaza de Mayo para la "movilización en defensa del trabajo".

La central sindical advirtió que estas acciones afectan el derecho constitucional a la protesta y generan un riesgo para el marco de paz en el que se desarrolla la jornada.

Marcha de la CGT contra la reforma laboral

