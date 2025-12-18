La CGT se movilizó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Live Blog Post

"No nos dejemos engañar más"

El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, referente de camioneros criticó la reforma laboral y aseguró: "Nos vamos a oponer rotundamente".

"No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar la calle y pelear por los derechos de nuestra familia. No podemos entregar nuestros derechos. Le decimos a los senadores, que pretenden firmar ese dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar", señaló.

Y remarcó: "Basta de creer que esta ley es para las pymes, es para sus 'amigotes'. Hoy más que nunca, iniciamos este plan de lucha que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".