Permiso para retiro de estatales de Neuquén a partir de las 12.30: los motivos

En un clima de movilización sindical, por un importante proyecto de ley que se tratará en el Congreso Nacional, se habilitó un retiro anticipado. Lugar y horario.

Hay retiro de estatales a partir de las 12.30 de este jueves 18 de diciembre.

El clima sindical en Neuquén se sentirá este jueves en las calles, con comunicados, y definiciones que miden el impacto del proyecto de Reforma Laboral que pretende introducir en debate el gobierno de Javier Milei . Según los gremios -los de derechos conquistados durante décadas- están en peligro y se estaría creando un escenario conflictivo para este verano.

En ese marco, la unidad sindical comienza a tomar forma en la calle, con decisiones que, aunque no siempre se expresan en convocatorias directas, marcan posición. Este jueves será uno de esos días.

Con una movilización central convocada por la CGT Regional Neuquén y la adhesión de los gremios más representativos, el movimiento obrero provincial se prepara para una jornada de protestas que se concentrará con fuerza por la tarde.

CGT- NEUQUÉN- DIRIGENTES.jpg Dirigentes de la nueva conducción de la CGT Neuquén regularizada durante este 2025.

En ese contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén resolvió habilitar el retiro de los trabajadores estatales a partir de las 12.30, algo que otorga la libre disponibilidad horaria para participar de cualquier movilización, acto o actividad gremial que se desarrolle desde las 15.

Estatales de Neuquén: un permiso oficial para la marcha

La decisión fue comunicada de manera formal por el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, mediante una nota dirigida a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, en la que se notificó el conflicto y se dejó constancia del permiso de retiro para los trabajadores del Estado provincial, municipal y de los distintos organismos.

Si bien ATE Neuquén no convoca oficialmente a la marcha, sí adhiere a la jornada de protesta impulsada por la CGT, entendiendo que la reforma laboral en debate afecta de manera directa a los gremios más numerosos y con mayor peso estructural, y que sus consecuencias podrían extenderse a todo el entramado laboral, incluido el sector público.

RETIRO GENERAL El documento de ATE que otorga el permiso para el retiro.

La convocatoria central de la CGT Neuquén prevé concentrar a las 15 en el Monumento a San Martín, desde donde partirá la movilización contra una iniciativa que, según las centrales sindicales, busca limitar la negociación colectiva, debilitar a las organizaciones gremiales y recortar derechos individuales.

De esta manera, los estatales neuquinos cuentan con respaldo gremial para retirarse desde el mediodía, en una jornada que se perfila como clave para medir el nivel de unidad y respuesta del movimiento obrero frente a una reforma que ya encendió la calle.

El mensaje desde la CGT Neuquén

Desde la CGT advirtieron que la reforma busca limitar la negociación colectiva, debilitar a las organizaciones sindicales y avanzar sobre los derechos individuales de los trabajadores, bajo la “falsa promesa” de generación de empleo y modernización laboral.

“La creación de trabajo no se logra quitando derechos, sino con industria nacional y soberanía económica”, señalaron desde la central, que llamó a una movilización amplia y unitaria en defensa del derecho a huelga y la libre organización sindical. Los trabajadores estatales podrán retirarse por la mañana para asistir a una marcha central por la tarde.