La CGT marcha contra la reforma laboral: cuáles son los puntos que rechazan los gremios

La central obrera junto a sindicatos y partidos políticos encabezarán una movilización en todo el país este jueves. Cuáles son las críticas al proyecto que impulsa Javier Milei.

La Confederación General del Trabaj o (CGT) encabezará este jueves una marcha nacional hacia Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La convocatoria contará con la participación de diversos espacios políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

A partir de las 15 horas está prevista la convocatoria central y en diversos puntos del país son distintos los horarios que se plantearon. Esta es la cuarta concentración impulsada por la central obrera; además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros harán un paro de 24 horas en apoyo del reclamo de la CGT .

Desde Nación se realizaron algunas concesiones a la CGT al eliminar varios artículos de la versión definitiva de la reforma laboral, pero la central mantiene su rechazo al proyecto oficial, elaborado durante semanas en el Consejo de Mayo, porque incluye una regulación muy estricta del derecho de huelga, la prelación de los convenios por empresa y restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros puntos.

marcha cgt La central obrera le puso fecha para la protesta nacional contra el proyecto que ya se envió al Congreso.

Desde la CGT calificaron al proyecto de reforma laboral como "inconstitucional"

Bajo la conducción de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, el Consejo Directivo de la central se reunió en su sede de la calle Azopardo para discutir las acciones tras la formalización del proyecto libertario de reforma laboral, que por el momento no incluirá el replanteo de la actividad sindical.

"Se está discutiendo si habla uno solo o los tres integrantes del triunvirato. El planteo que se va a hacer es, punto por punto, el porqué rechazamos la reforma laboral", indicaron desde la cúpula sindical a TN este miércoles respecto a la organización de la movilización.

Por otra parte, el triunvirato estuvo presente este miércoles en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patricia Bullrich, para brindar su opinión sobre el proyecto oficial: lo calificaron de "regresivo" y de "inconstitucional".

CGT Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, nuevos titulares de la CGT.

Punto por punto, las críticas de la CGT a la reforma

Desde la central gremial se puso la lupa sobre varios de los puntos que contiene la iniciativa oficial. Entre ellos, se entiende que la reforma laboral excluye de la ley de contrato de trabajo a las contrataciones de transporte y flete, y a los prestadores y plataformas tecnológicas al considerarlos trabajadores independientes.

El escrito oficial habla de "cambios sustanciales" orientados a "reducir el alcance de la libertad sindical, restringir la acción gremial en los lugares de trabajo, limitar la tutela sindical, ampliar el poder disciplinario del empleador, habilitar la coexistencia y proliferación de sindicatos de empresa, modificar las condiciones para la representación colectiva y reforzar la potestad estatal sancionatoria sobre las asociaciones gremiales".

Otra de las críticas que realiza la central de trabajadores es que el proyecto no tiene en cuenta el aguinaldo y otros rubros de la base de cálculo para la indemnización por despido y no le permite al trabajador reclamar la indemnización correspondiente ante la falta de registración laboral, así como también elimina la obligación del empleador de preavisar el despido al trabajador en el periodo de prueba.

Reforma laboral.jpg Protesta contra la Reforma Laboral que propone el DNU de Javier Milie. Foto: Google.

En esta línea, también se cuestiona los artículos que limitan la actividad sindical y sólo se podrán hacer asambleas con autorización previa del empleador o el apartado que dice que el tiempo de asamblea no será remunerado.

Respecto a la retención de las cuotas sindicales, el informe interno que realizó la CGT critica la obligación de contar con el consentimiento del trabajador, la autorización administrativa previa y el acuerdo entre empleador y sindicato.

En tanto, sobre la eliminación de la llamada ultra actividad, la CGT advierte que con la reforma laboral en los convenios solo subsisten cláusulas normativas (salarios, jornada, licencias, condiciones de trabajo) y se impulsan renegociaciones más frecuentes.

También se alerta sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), a través del cual los empleadores redireccionarán el 3% de las contribuciones patronales que iban al sistema previsional y las destinarán a fondos administrados por entidades administradas por la Comisión Nacional de Valores para financiar indemnizaciones.

Desde la central sindical se rechaza algunos que este esquema permite que el empleador defina si utilizar o no los recursos de la cuenta, que los trabajadores no puedan ejecutar el fondo y que solo aplican a empleados registrados con más de un año de antigüedad y deja afuera a los informales.