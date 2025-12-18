Reforma laboral: el oficialismo firmará dictamen en el Senado, pero el debate se posterga

El oficialismo y los bloques dialoguistas acordaron dilatar el tratamiento en recinto. En tanto, se espera que el Presupuesto 2026 salga antes de fin de año.

El gobierno de Javier Milei alcanzó este miércoles un principio de acuerdo con la oposición dialoguista en el Senado y avanzará con el dictamen de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el tratamiento del proyecto en el recinto fue postergado hasta febrero de 2026, en una señal que buscó evitar un quiebre en el frágil entendimiento con bloques clave para la gobernabilidad.

La confirmación llegó de la mano de la senadora Patricia Bullrich , presidenta de la Comisión de Trabajo, quien encabezó el plenario conjunto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La también jefa del bloque libertario en la Cámara alta sostuvo que, si bien el dictamen se firmará en las próximas horas, el texto será revisado durante el verano con el objetivo de perfeccionar consensos antes del inicio de las sesiones ordinarias.

La decisión se conoció luego de una jornada agitada en el Congreso . Según fuentes parlamentarias, al mediodía las conversaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas estuvieron “al borde del quiebre” , a raíz de los desacuerdos por el contenido del proyecto y las disputas paralelas en torno a la Auditoría General de la Nación y la ley de Presupuesto. La tensión fue tal que Bullrich abandonó el Senado para dirigirse de urgencia a la Casa Rosada.

Tras su regreso, se realizó una cumbre en el bloque de la Unión Cívica Radical donde se logró encauzar el diálogo. “Se notó la experiencia de Patricia. Estaba todo muy mal hace cuatro o cinco horas. Hubiese sido un desastre. Lo más importante es que nadie atropelló y la convivencia de los 44 –43 hasta que jure el rionegrino Enzo Fullone– que nos juntamos días atrás sigue en pie”, explicó un senador con en diálogo con el sitio Infobae.

La estrategia del Gobierno en el Congreso

La estrategia oficialista apunta ahora a concentrarse en la sanción definitiva del Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción en Diputados este miércoles por la madrugada. Según lo acordado, este jueves se firmará el despacho correspondiente en el Senado junto a la ley de Inocencia Fiscal, para ser votadas el viernes 26 de diciembre, último día hábil antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

En tanto, el debate sobre la reforma laboral se reanudará recién en febrero, en el marco de un posible nuevo llamado a extraordinarias o, en su defecto, al inicio del período ordinario en marzo. El Gobierno buscará aprovechar el tiempo para negociar modificaciones al proyecto original, que fue fuertemente cuestionado por la CGT y distintos bloques de la oposición por considerar que vulnera derechos laborales y contradice principios constitucionales.

CGT en el SENADO Patricia Bullrich junto a Jorge Sola y Octavio Argüello de la CGT.

El Poder Ejecutivo pretende avanzar con cambios en las indemnizaciones, el período de prueba, el régimen de monotributistas y el funcionamiento de los sindicatos. La central obrera, que participó esta semana del plenario en el Senado, advirtió que el texto “es inconstitucional” y “coloca al trabajador en una situación de extrema debilidad frente al empleador”.

La postergación del debate fue interpretada como una concesión táctica del oficialismo, en busca de preservar su alianza coyuntural con sectores de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios que resultaron claves en la media sanción del Presupuesto. Además, el aplazamiento permitirá descomprimir la presión de sectores sindicales que preparan nuevas medidas de fuerza si el proyecto avanza sin modificaciones.

Con este esquema, el oficialismo busca cerrar el año parlamentario con una victoria simbólica –la sanción del Presupuesto y el cumplimiento del equilibrio fiscal– y reordenar sus prioridades legislativas para el verano, con un calendario que incluirá también la Ley Ómnibus 2, la reforma política y el capítulo laboral, todos ejes centrales del plan de gobierno de Javier Milei.