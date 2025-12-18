Javier Milei encontró a su "doble" en vivo y le prometió un regalo insólito regalo

El presidente se sorprendió al ver al joven- con rasgos asombrosamente similares con él -durante una entrevista en streaming.

El presidente Javier Milei protagonizó un momento llamativo durante una entrevista en vivo, al advertir el parecido físico entre él y uno de los seguidores presentes en la transmisión. El episodio ocurrió en La Misa, el programa conducido por el Gordo Dan en el canal de streaming Carajo.

La escena, breve pero efectiva, combinó humor, gestualidad y un intercambio espontáneo que rápidamente circuló en redes sociales.

Se trataba del joven que hace unas semanas atrás se volvió viral con sus imágenes en Tik Tok, debido al asombroso parecido con el presidente argentino.

Al observar la imagen dividida en pantalla, Milei comentó el parecido y dijo que le regalaría un mameluco. La reacción del joven fue inmediata. Gesticuló hacia cámara, levantó el pulgar, gritó y festejó rodeado de otros militantes que reforzaron la comparación física señalándolo y celebrando el comentario presidencial.

La escena condensó el vínculo directo que el mandatario busca construir con su base de apoyo, sin intermediación ni protocolo formal.

Las imágenes doble de Milei se viralizaron en Tik Tok

Las redes sociales estallaron luego de que un video en TikTok mostrara a un joven, con un sorprendente parecido físico con el presidente Javier Milei. Los usuarios no tardaron en señalar las similitudes, no solo en el rostro, sino también en los gestos y la risa, lo que llevó a muchos a bautizarlo como el “doble” del mandatario.

La sorpresa comenzó cuando el usuario @mariobarreto0 publicó un video en el que aparece un hombre de apariencia común cocinando y tomando mates. En la descripción del posteo, el creador mencionó a @mileiii.gualeyo040, protagonista del video y responsable de generar el furor en la red social.

Furor en TikTok por un joven que es igual a Javier Milei

En pocas horas, el contenido superó miles de reproducciones y comentarios, por la increíble similitud física y gestual con Javier Milei que fueron desde el humor hasta la sorpresa.

El gesto, el fanático y la lógica del espectáculo político

El episodio no alteró el curso general de la entrevista, pero introdujo un momento de distensión que funcionó como marca identitaria. Milei no solo reconoció al seguidor, sino que se permitió exagerar la similitud, casi como un juego de espejo. En ese intercambio, el presidente reforzó una narrativa que apela al reconocimiento personal y a la identificación simbólica entre líder y militancia.

El joven, consciente de estar en primer plano, imitó gestos habituales del mandatario: postura corporal, mirada de perfil, pulgar arriba y expresiones exageradas. La escena no fue casual, sino que encajó en una dinámica de comunicación donde el gesto y la imagen pesan tanto como el contenido discursivo. El streaming, con su lógica informal, habilita ese tipo de cruces que luego se amplifican fuera del programa.

Lejos del formato clásico de entrevista política, el momento mostró una modalidad de exposición que Milei cultiva desde la campaña: contacto directo, humor, referencias personales y escenas que funcionan como clips virales. El mameluco apareció así como remate simbólico del intercambio.

El mameluco como rutina y mensaje

Luego del episodio, la charla se desplazó hacia un tema recurrente en el discurso presidencial: el uso habitual del mameluco como prenda de trabajo. Milei explicó que YPF le entregó varios ejemplares y detalló cómo los incorpora a su rutina diaria. Según su relato, los utiliza desde el inicio de la jornada laboral y los cambia solo cuando resulta necesario.

El presidente describió una agenda comprimida, con reuniones sucesivas y tiempos ajustados, donde la vestimenta se integra a una lógica de trabajo continuo. También aludió a la convivencia con sus mascotas y a la necesidad de cambiarse por los pelos que se adhieren al mameluco. El relato buscó construir una imagen de cotidianeidad, lejos del ceremonial tradicional asociado al cargo.

En ese sentido, el mameluco dejó de ser un simple atuendo para convertirse en símbolo. Milei lo presenta como uniforme de gestión, asociado a esfuerzo, trabajo permanente y rechazo a los códigos clásicos del poder político. La posibilidad de regalar algunos ejemplares, incluso al conductor del programa, reforzó ese carácter identitario.