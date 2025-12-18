En VIVO: la CGT se moviliza en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza este jueves una marcha nacional hacia Plaza de Mayo contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Incidentes entre la Policía y los manifestantes
Apenas terminó el documento leído por el triunvirato de la CGT, Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzó la represión contra los manifestantes sobre la 9 de julio. El objetivo es hacer cumplir el "protocolo antipiquete".
"Venía bien todo y no había sido necesario el despliegue de Fuerzas de Infantería al menos", indicó el periodista de TN Alejandro Ramos.
