Secuestran fauna exótica en Neuquén: qué encontraron en los operativos

Los allanamientos se realizaron en China Muerta y Junín de los Andes. Las intervenciones fueron coordinadas entre la dirección provincial de Fauna y la Policía.

En una jornada de intensa actividad contra los delitos ambientales , la dirección provincial de Fauna de Neuquén , en conjunto con la dirección de Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén, realizó dos procedimientos exitosos que resultaron en el decomiso de armamento, fauna silvestre y evidencias de caza ilegal .

El primer operativo se desarrolló en el paraje China Muerta , derivado de un allanamiento por presunta caza furtiva . En el lugar, los agentes encontraron restos de choiques (ñandú patagónico), huevos de esta especie, astas de ciervo, restos de jabalí, truchas arco iris, carpas y salmones. También se halló un piche faenado y un peludo vivo, junto con aproximadamente 20 metros de redes de pesca no autorizadas.

Los efectivos policiales secuestraron armamento de grueso calibre, miras telescópicas, un láser para calibrar y una gran cantidad de municiones de distintos calibres. La actuación se formalizó por infracción a la Ley Provincial de Fauna N° 2539.

Venta ilegal de fauna exótica

Casi en simultáneo, en Junín de los Andes, gracias a la denuncia de un ciudadano, se intervino en un local clandestino que se dedicaba a la venta de fauna exótica.

Personal de la dirección de Fauna constató que en el comercio -que no poseía ningún tipo de habilitación- se comercializaban animales sin la documentación que acredite su origen legal. Se decomisaron una serpiente del maizal, una tortuga de laguna y 14 ajolotes. Los animales fueron puestos bajo custodia para su evaluación y posterior derivación a centros especializados.

Estos operativos coordinados demuestran la capacidad de acción conjunta entre los organismos de control de fauna y las fuerzas de seguridad para perseguir delitos que atentan contra la biodiversidad provincial. Tanto la caza furtiva como el tráfico ilegal de fauna son actividades penadas por las legislaciones que buscan proteger el patrimonio natural de Neuquén.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de realizar denuncias ante cualquier sospecha de tenencia, caza o comercialización ilegal de especies silvestres, a través de los canales oficiales habilitados.

Otro importante operativo en Neuquén

Un importante procedimiento policial permitió desarticular una presunta actividad ilegal vinculada a la caza de especies protegidas, tras una investigación que derivó en el secuestro de armas de fuego, municiones, elementos de caza y pesca, y fauna silvestre, tanto faenada como viva.

Como resultado del operativo, una persona fue demorada e imputada por infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna y por tenencia ilegal de arma de fuego.

La investigación se inició el pasado 13 de diciembre a partir de una denuncia recepcionada por la Dirección Provincial de Fauna, en la que se alertaba sobre la existencia de una persona que estaría cazando animales de la fauna silvestre, incluyendo especies protegidas por la normativa vigente. A partir de esa presentación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que dispuso las primeras medidas.

El procedimiento se concretó durante este martes a la mañana, con la participación de efectivos de Delitos Ambientales y de la División Robos y Hurtos, junto a personal de la Dirección Provincial de Fauna.

Durante el allanamiento, los efectivos realizaron un amplio secuestro de elementos vinculados a la presunta actividad ilegal. Entre los objetos incautados se destacó un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, además de municiones de distintos calibres, un cargador calibre .22, una mira telescópica con su correspondiente calibrador y otros elementos comúnmente utilizados para la caza furtiva.

En el interior del inmueble también se hallaron numerosos restos de animales de fauna silvestre faenados. Según se informó oficialmente, se secuestraron ejemplares de piche, truchas, carpa, astas de ciervo, partes de jabalí, dos choiques y un huevo de choique entero, además de redes de pesca. Varias de estas especies se encuentran protegidas por la legislación nacional y provincial, lo que agrava la imputación.

Uno de los hallazgos más relevantes del operativo fue el rescate de un animal armadillo tipo peludo que se encontraba con vida, encerrado dentro de un tambor. El ejemplar fue puesto inmediatamente a resguardo para su posterior evaluación y reinserción, conforme a los protocolos establecidos por la Dirección Provincial de Fauna.