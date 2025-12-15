Atacaron y destrozaron la sede de un sindicato a días de la marcha de la CGT

En las últimas horas se conoció la vandalización de la sede de un cotitular de la Confederación General del Trabajo ( CGT ), a días de la movilización del gremio en contra de la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei.

Se trata de la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA) que lidera Cristian Jerónimo. La sede central, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, fue el escenario de este ataque .

Los destrozos fueron descubiertos cuando el personal de limpieza y seguridad llegó al edificio para comenzar la jornada laboral . “Hoy llegó la gente a trabajar como todos los días y se encontraron co n todo el sindicato revuelto: puerta rota, computadoras rotas, todos los papeles tirados por todos lados, en todos los pisos. La verdad que destruyeron el gremio”, describió Jerónimo en declaraciones a la radio AM 750.

“Las oficinas con los sillones todos rotos, cortados. La verdad es que estamos consternados. Porque encontrarnos con esto, con toda la sede destruida”, afirmó mientras se dirigía a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente.

Ataque y destrozos a un sindicato - 'Toda la sede destruida'

El dirigente de la CGT pidió que la Justicia "investigue que es lo que acaba de pasar"

"Rompieron, buscaban aparentemente, dejaron los papeles tirados, pero no se llevaron nada", afirmó, al tiempo que aclaró que el relevamiento de daños recién estaba comenzando.

La vandalización de la sede sindical tiene lugar semana en que el Gobierno nacional tiene previsto empezar a tratar (este miércoles) en el Congreso el proyecto de reforma laboral, iniciativa que es rechazada por la CGT y que motivó en los últimos días pronunciamientos públicos de distintos dirigentes sindicales, entre ellos el propio Jerónimo.

Consultado sobre una posible vinculación entre el ataque y el contexto político, el dirigente evitó adelantar conclusiones: "Es muy pronto para echar la culpa a alguien. Esperamos que actúe muy rápidamente, clara y efectivamente la Justicia, que investigue qué es lo que acaba de pasar".

crsitian jeronimo cgt

Finalmente, el dirigente señaló que "este episodio no modifica en absoluto el rumbo del movimiento obrero, sino que, por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y todo el proyecto de defensa de los derechos de los trabajadores, frente a una reforma laboral impulsada sin convocatoria al diálogo por parte del Gobierno".

Este no se trata de un ataque aislado, ya que semanas atrás fue atacada la sede de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), popularmente conocidos como Aceiteros.

Ocurrió el fin de semana del 4 y 5 de octubre y desde el gremio señalaron que no se trató de un evento ocasional: "El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina, tal como lo advertimos oportunamente en 2023. Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones".