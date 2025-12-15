Las increíbles ofertas en supermercados de Banco Nación en diciembre 2025 con reintegros de hasta el 30%

Hasta fines de febrero, la entidad bancaria tendrá promociones en comercios adheridos de todo el país. Los reintegros llegan hasta el 30%.

El Banco Nación (BNA) ofrece una serie de descuentos especiales para las compras en supermercados y mayoristas . Las promociones estarán disponibles todos los miércoles, hasta el 28 de febrero, en distintas cadenas distribuidas en todo el país.

La propuesta forma parte de la Semana Nación del BNA y constituye una herramienta que apunta a aliviar el gasto en alimentos y productos esenciales cotidianos. En la lista de comercios adheridos aparecen Carrefour, DIA Online, La Coope en casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market, Cordiez, La Anónima, entre otros.

La promoción de Banco Nación alcanza compras presenciales y online en los supermercados adheridos y está vigente todos los miércoles para los pagos que se hagan exclusivamente a través de MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Desde la entidad aclaran que el beneficio no aplican si el cliente quiere pagar con dinero en la cuenta.

Con esto, aquellas personas que paguen sus compras de esta manera accederán a un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por semana. En su sito web, la institución bancaria explicó que si la persona utiliza más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope.

En tanto, como es habitual, el reintegro se acreditará en un plazo máximo de 30 días de realizada la operación en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del cliente que haya hecho la compra. Si bien ese es el plazo límite, también es posible que se acredite antes.

Por otro lado, también aclararon que en las compras realizadas por adicionales, los clientes tendrán que contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

BNA: cuánto hay que gastar para lograr el reintegro de $12.000

Aquellas personas que deseen aprovechar la promoción del Banco Nación al máximo deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas luego de concretada la compra e incluso verse reflejado inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado en la cuenta del titular de la tarjeta. Sin embargo, hay un plazo establecido que indica que el dinero podría acreditarse hasta dentro de un mes.

La lista de los supermercados adheridos

En la web del Banco Nación, ingresando al buscador, se pueden conocer cuáles son los comercios adheridos en todo el país:

Aiello (San Luis)

Alvear

Carrefour, Carrefour Express y Carrefour Market

ChangoMás

COTO

Diarco

Dia

Disco

Granja Benedetti

Jaguar

Jumbo

La Anónima

La Gallega

Libertad

Makro

Maxiconsumo

Mercamax

Súper A

Toledo

Vea

Incluye compras online en:

DIA Online

La Coope en casa

Alvear

Chango Más

Toledo

The Food Market

Cordiez

La promoción del Banco Nación especial para los jubilados

El BNA también dispone de un descuento especial para los jubilados que cobran sus haberes a través de la entidad. En este caso, ofrece el 5% de reintegro para todas las compras realizadas en sucursales de Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto. Este beneficio es accesible de lunes a viernes pagando con BNA+ MODO. Además, incluye una devolución de $5.000 por semana, con un tope de $20.000 mensual.