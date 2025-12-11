Crédito hipotecario Banco Nación: cuánto es la cuota si pido $100 millones en diciembre 2025

La entidad actualizó la tasa de interés de los préstamos de su programa “+Hogares”. Hasta cuánto se puede solicitar y cómo se devuelve.

El Banco Nación , entidad líder en la entrega de créditos hipotecarios , actualizó su tasa de interés para los préstamos del programa “+Hogares”. La entidad sorprendió al subirla e ntre uno punto y medio y cinco puntos, pese a que el Banco Central avanza con el recorte en la tasa de referencia. De todos modos, sigue por debajo de otros bancos.

Desde diciembre 2025, la tasa de interés ( TNA ) para la compra de una vivienda única por parte de clientes del BNA es de 6% , mientras el valor de la propiedad sea inferior a los 210.000 UVAs (unos 350 millones de pesos). Esto representa un incremento de la TNA de 1,5% en relación a noviembre. Por otro lado, si se busca adquirir una segunda vivienda o si el valor del inmueble se ubica entre 210.000 y 350.000 UVAs , la TNA llega al 12% , un salto de cinco puntos.

Para acceder a estos créditos, los interesados deben presentar su solicitud a través del portal interactivo mashogaresconbna.com.ar o en la sucursal más cercana. Desde el lanzamiento de "+Hogares con BNA” en mayo de 2024, el Banco Nación lleva otorgados 10.000 créditos hipotecarios , con un promedio de $ 87 millones por préstamo y un total que supera los $ 800.000 millones colocados.

créditos-hipotecarios.jpg Los créditos hipotecarios del BNA cubren hasta el 75% de la propiedad.

Cómo son los préstamos hipotecarios del Banco Nación

El programa “+Hogares con BNA” ofrece una cobertura del 75% del valor de la propiedad, aplicando tanto para clientes actuales como para nuevos. Sin embargo, en el caso de los empleados públicos, la cobertura llega al 90%, aumentando significativamente el monto disponible para solicitar.

Estos créditos están destinados a personas en relación de dependencia en planta permanente, jubiladas y/o pensionadas, autónomos, monotributistas y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento. La entidad utiliza el sistema de amortización francés y busca que la cuota no supere el 35% de los ingresos mensuales del solicitante. Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo de devolución podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden por esta línea será de 85 años inclusive. En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.

creditos hipotecarios.jpg Los préstamos pueden devolverse en un plazo de entre 5 y 30 años.

Por qué es importante la UVA y cuál es su valor en diciembre 2025

Los préstamos se otorgarán en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al momento de la firma del préstamo y serán actualizables por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Mes a mes, el valor del UVA va recibiendo ligeras variaciones en su monto, que generalmente va en ascenso. En el arranque de diciembre, la cotización se ubica en $1.673,50 por UVA.

De cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 100 millones de pesos en diciembre

Al ser préstamos que se actualizan por UVA o CSV, variables cuyo valor cambian frecuentemente, es imposible saber cuánto se pagará a lo largo de los años. Sin embargo, sí se puede conocer el valor de la primera cuota si se comienza a pagar en diciembre.

creditos hipotecarios.jpg El Banco Nación ya otorgó 10.000 créditos hipotecarios desde el lanzamiento de su programa.

Por ejemplo, un préstamo de 100 millones de pesos para adquirir una vivienda única y a cancelar a 30 años -el mayor plazo posible-, el valor de la cuota inicial será de $599.551.

En caso de solicitar el monto máximo de 260.000 UVAs (unos 435 millones de pesos) y a devolver a 30 años, la cuota en el primer mes se ubica en poco más de $4.000.000. El Banco Nación cuenta en su página web con una calculadora que permite saber el monto de los pagos mensuales según cuánto se solicite.