Causa Sur Finanzas: demoraron a la tesorera y la acusan de ocultar pruebas

Continúan los allanamientos vinculados al escándalo en la AFA. Este jueves, el procedimiento se realizó en un depósito de la financiera involucrada en la causa.

La investigación por presunto lavado de activos, que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , continúa avanzando. En las últimas horas, la Justicia allanó un depósito de Sur Finanzas, la empresa financiera vinculada a la causa, y demoró a la tesorera de la organización.

El operativo se llevó a cabo en una propiedad ubicada en Turdera, partido de Lomas de Zamora, y fue ordenado por el juez federal subrogante Luis Armella. El procedimiento de este jueves es el más reciente de una serie de allanamientos realizados hasta el momento en distintos domicilios vinculados a la financiera.

Según fuentes judiciales, la requisa en el galpón se efectuó a partir del aviso de un vecino de 72 años que se comunicó con la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona .

El vecino relató que, entre 20 y 25 días antes, había visto vehículos ploteados de la financiera de Ariel Vallejo realizar una especie de mudanza, ingresando “un montón de cajas” al lugar en cuestión de minutos. Ese movimiento inusual alimentó la sospecha de que la empresa intentaba ocultar elementos relevantes para la causa.

Los resultados del allanamiento

En el operativo se incautó una gran cantidad de papeles vinculados a la empresa, junto con computadoras, cajeros automáticos y diversas cajas fuertes, tanto de tipo bóveda como de menor porte.

causa sur finanzas (2)

Además, los agentes de la Policía Federal encontraron en el predio una camioneta Toyota 4x4 con tres personas a bordo. Entre ellas estaba la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, quien fue demorada luego de ser sorprendida trasladando varias cajas. A Sánchez, se le secuestraron alrededor de seis teléfonos celulares, además de documentación, al igual que a los otros dos ocupantes del vehículo.

Sur Finanzas bajo la lupa

La investigación por lavado de dinero, se inició en el mes de agosto a raíz de maniobras sospechosas por parte del club Banfield. Además, Sur Finanzas fue la empresa que financió y patrocinó varios clubes de fútbol y el torneo de la Liga Profesional, ampliando el vínculo con la AFA.

chiqui tapia financiera

Dos semanas atrás, la DGI-ARCA denunció a la financiera por la presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos, muchos de ellos de parte de personas que no tienen la capacidad económica para hacerlo o que directamente no existen.

Durante los allanamientos que tuvieron lugar este martes por la tarde en diversas sedes deportivas, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.

La investigación también puso la lupa en monotributistas de baja categoría que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a la financiera. Entre las pruebas, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

Maximiliano Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

Entre aquellos que habrían movido estas cifras se encuentran personas incluídas en la base de emisores de facturas apócrifas y "sujetos no categorizados". Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Ariel Vallejo, titular de la financiera, y de personas de su entorno directo, además de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.