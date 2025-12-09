Causa Sur Finanzas: allanan la AFA, el predio de Ezeiza y más de 15 clubes de fútbol

La Justicia investiga por estas horas un posible lavado de dinero con la financiera que estaría vinculada al Chiqui Tapia.

Este martes por la mañana, la Justicia ordenó una serie de allanamientos tanto en la sede de la AFA , alrededor de 17 clubes de fútbol y el predio de Ezeiza en el marco de la causa Sur Finanzas . Se trata de la financiera que estaría vinculada al Chiqui Tapia, presidente de la entidad.

En estos lugares se hizo presente la Policía Federal. Se cree que el titular de esta financiera, Ariel Vallejo, se habría prestado dinero a diversos clubes como parte de un lavado de dinero.

Según reveló un móvil de TN, entre los clubes allanados se encuentran I ndependiente, Deportivo Morón, Racing, entre otros. "La semana pasada allanaron Sur Finanzas y se llevaron todos los clubes que tiene acuerdos comerciales y sponsors con esta empresa ", indicaron respecto a los posibles motivos que están atrás de este procedimiento.

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y más de 15 clubes de fútbol

Los distintos operativos habían sido ordenados por el juez Luis Armella y se ejecutaron de manera simultánea este martes. La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.

Los investigadores sospechan que Sur Finanzas les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing. La hipótesis de la fiscalía es que el dinero que se prestó al club no quedó allí y se trataría de una posible maniobra de lavado de dinero.

Los investigadores de la Dirección General Impositiva (DGI) habían detectado que a través de la plataforma de la firma "Sur Finanzas PSP" se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran "monotributistas sin capacidad económica", personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y "sujetos no categorizados". Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

Entre las pruebas, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

La semana pasada se realizó un allanamiento en Sur Finanzas, donde se requisó documentación, dinero en efectivo y soportes digitales. También en aquel entonces Vallejos se presentó en la fiscalía para entregar su celular, luego de negarse a hacerlo unos días atrás.

El Gobierno acusó por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia

Esta serie de allanamientos y la investigación surgió a raíz de la denuncia que realizó el Gobierno Nacional contra Ariel Vallejo, el financista señalado como figura cercana al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es investigado por presunto lavado de dinero y evasión luego de que ARCA detectara operaciones consideradas irregulares.

Según los reportes oficiales, su empresa habría manejado el año pasado más de $818 mil millones y evadido sumas superiores a los $3 mil millones, lo que desató un escándalo con fuerte impacto político y deportivo.

La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. La DGI detectó que Sur Finanzas PSP recibió dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual, que ascendieron a $818.000.000.000.