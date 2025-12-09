El posteo del presidente de la Nación por la victoria de Estudiantes de La Plata en medio de la guerra con la AFA de Tapia

Javier Milei celebró el pase a la final del Pincha en medio de la disputa con la gestión de Claudio Tapia.

El fútbol argentino sigue sumando episodios con el escándalo entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), la guerra con Estudiantes de La Plata , el título a Rosario Central, los presuntos vínculos de la asociación madre del fútbol argentino con una financiera, entre otros escándalos que mantienen en vilo al certamen. En medio de esa disputa, el presidente de la Nación Javier Milei tomó posición.

El máximo mandatario se mostró en más de una oportunidad acorde con los pensamientos de Juan Sebastián Verón , presidente del Pincha, en la disputa contra estos problemas que florecieron tras el título otorgado al Canalla en una medida inesperada por AFA que comanda Claudio Tapia.

En la últimas horas el león consiguió el pase a la final del torneo Clausura luego de vencer a Gimnasia, en condición de visitante, por 1-0. Rápidamente al ver el resultado del encuentro que se disputó el lunes por la tarde, el presidente compartió un posteo hecho por la institución celebrando la victoria. A su vez, escribió la sigla que abrevia el nombre del club.

El clásico de La Plata tiene dueño: Estudiantes le ganó a Gimnasia y jugará la final

Estudiantes de La Plata se quedó con el clásico al vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y aseguró su pasaje a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing el próximo sábado desde las 21:00 en Santiago del Estero.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso, muy disputado y marcado por infracciones, amonestaciones y una catarata de cambios en el complemento. El gol decisivo llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Tiago Palacios culminó una gran jugada colectiva encabezada por Edwuin Cetré.

Tras un primer tiempo sin goles, el partido mostró sus momentos más ásperos, con sucesivas faltas y varias tarjetas amarillas. Estudiantes había tenido la más clara en los pies de Cristian Medina, cuyo remate cruzado encontró una brillante respuesta de Insfrán. En la réplica, Muslera salvó a su equipo en la línea tras un centro desviado de Panaro.

El complemento comenzó igual de friccionado y los primeros diez minutos transcurrieron entre faltas consecutivas y una amonestación para Santiago Núñez. A los 16 minutos, el visitante rompió la paridad: Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Giampaoli y asistió perfecto a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Desde allí, Estudiantes manejó el juego con mayor aplomo y aprovechó un tramo de desconcierto de Gimnasia, que solo respondió con un córner sin demasiado peligro.

El partido entró luego en un segmento de múltiples cambios en ambos equipos. Gimnasia movió el banco con Hurtado, Merlo y Briasco para buscar profundidad, mientras que Estudiantes respondió reemplazando a Alario, Piovi y el propio Palacios.

En ese clima de roces, Franco Domínguez vio la amarilla por una fuerte infracción y el juego se volvió cada vez más entrecortado. Cetré tuvo la más clara antes de salir, con un remate bajo que Insfrán controló en dos tiempos.

En los minutos finales, Gimnasia intentó con centros y jugadas forzadas pero nunca logró comprometer a Muslera, mientras que Estudiantes sostuvo la ventaja con orden defensivo y cortes oportunos.

Esta es la síntesis del clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia

Torneo Clausura - Semifinales

Gimnasia y Esgrima La Plata 0-1 Estudiantes de La Plata

Estadio : Juan Carmelo Zerillo

: Juan Carmelo Zerillo Árbitro : Facundo Tello

: Facundo Tello VAR : Lucas Novelli

: Lucas Novelli Goles en el segundo tiempo: 16m Tiago Palacios (E)

Cambios en el segundo tiempo: 21m Jan Hurtado por Matías Panaro (G), Jeremías Merlo por Alejandro Piedrahita (G), Norberto Briasco por Bautista Merlini (G), 23m Mikel Amondarain por Ezequiel Piovi (E), Alexis Castro por Tiago Palacios (E), Franco Domínguez por Lucas Alario (E), 31m Lucas Castro por Augusto Max (G), 36m Pablo Aguilar por Nicolas Barros Schelotto (G), Facundo Rodríguez por Edwin Cetré (E), 43m Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia (E).__IP__

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejon; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Racing, el otro finalista

Racing Club de Avellaneda venció 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, por el encuentro correspondiente a la semifinal del Torneo Clausura 2025.

Con este resultado deportivo, la “Academia” avanzó a la final de la competición y dejó afuera a Boca Juniors. Además, River Plate, quien dependió del desempeño del “Xeneize” se quedó sin chance de disputar la próxima Copa Libertadores de América. El único tanto del partido fue realizado por el centro delantero Adrián “Maravilla” Martínez.