Rubén Darío Insúa desafío a los periodistas tras la eliminación de Barracas Central: "No me van a preguntar por el arbitraje?"

El técnico del Guapo fue irónico en el cierre de la conferencia de prensa tras el 0-2 con Gimnasia de La Plata.

Con una notable cuota de cinismo, Rubén Darío Insúa se expresó con ironía y desafió a los periodistas, luego de que su equipo, Barracas Central, fuera superado por 2 a 0 por Gimnasia, en el duelo de cuartos de final de la Copa de la Liga, que en su versión Clausura tendrá clásico platense en semifinales.

Cabe recordar que, además de los innumerables "errores" arbitrales que "casualmente" favorecieron al Guapo desde que jugaba en la B Metropolitana, la tarea de los jueces fue una de las claves para que se metiera en los cruces.

En el último partido de la fase de grupos, Barracas tuvo a favor dos penales muy dudosos contra Huracán sancionados por el árbitro Gariano y auspiciados por José Carreras en el VAR. Además, después Gariano amenazó a Kudelka, técnico del Globo.

Como ya lo había hecho en otra oportunidad cuando perdió su equipo durante el certamen, Insúa desafió a los periodistas: “¿No me van a preguntar por el arbitraje?”.

Cuando un trabajador de prensa quiso contestarle, el técnico de Barracas se levantó y se fue.

Embed "¿NADIE ME VA A PREGUNTAR POR EL ARBITRAJE?". El comentario de Rubén Darío Insúa en el final de la conferencia tras la eliminación de Barracas ante Gimnasia. pic.twitter.com/E4JgRL8iH4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025

Gimnasia y Esgrima La Plata superó a Barracas Central por 2 a0 en los cuartos de final del Torneo Clausura y enfrentará a su clásico rival, Estudiantes de La Plata, en la siguiente instancia.

Los goles del encuentro para el “Lobo” los marcaron Manuel Panaro a los 21 minutos del primer tiempo, mientras que Franco Torres a los 48 del complemento, liquidó el pleito.

Tras una semana repleta de polémicas acerca de los arbitrajes y los manejos de AFA con clubes como Barracas, que es del presidente Chiqui Tapia, no hubo influencia de los jueces en el resultado.

Crónica de una tarde sin ayudas

Gimnasia empezó dominando el partido con claridad. Desde los primeros minutos el “Lobo” marcó el ritmo y generó las primeras ocasiones: Merlo avisó con un cabezazo, Pintado remató desde afuera y Silva Torrejon exigió a Miño en una jugada que casi termina en gol.

El dominio se cristalizó a los 21 minutos cuando una gran acción colectiva por la derecha culminó con la asistencia de Merlo para que Manuel Panaro estableciera el 1-0, tanto que fue revisado y convalidado por el VAR.

GIMNASIA ABRIÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO Gran jugada colectiva y tras chequeo del VAR, Panaro puso el 1-0 en el triunfo ante Barracas Central





Barracas reaccionó y tuvo su mejor pasaje hacia el final del primer tiempo, acumulando chances claras para empatar. Primero Bruera se encontró con una doble salvada heroica de Insfrán y del palo; luego Tapia probó desde afuera y más tarde Bruera volvió a cabecear, otra vez detenido por el arquero.

A pesar del asedio, Gimnasia resistió esos minutos y se fue al descanso con la ventaja mínima, apoyado en la solidez de su arquero y en la efectividad en los metros finales.

En el segundo tiempo el local salió decidido a buscar la igualdad y volvió a poner en aprietos al Lobo. Bruera y Candia encabezaron la ofensiva de Barracas: primero un cabezazo que Insfrán controló abajo, luego un tiro libre de Candia que dio en el travesaño y más tarde un testazo de Porra que el arquero contuvo sobre la línea, en una ráfaga que pudo haber cambiado el partido.

Gimnasia pasó un largo tramo sin la pelota, replegado y cortando el ritmo con faltas, mientras los ingresos de Castro, Briasco y Franco Torres le dieron aire al equipo.

La tensión se mantuvo hasta el final, con Barracas empujando y llenando de centros el área visitante, pero Gimnasia liquidó el pleito en tiempo agregado: a los 48 minutos Franco Torres aprovechó una contra, eludió a Miño y definió para sentenciar el 2-0 definitivo.

EL LOBO ESTÁ EN SEMIS Franco Torres dejó en el camino a Miño y aseguró la clasificación de Gimnasia ante Barracas Central





Con este resultado, Gimnasia se medirá ante Estudiantes de La Plata, su clásico rival, en las semifinales en busca de la final del certamen, un nuevo campeonato y la clasificación a la Copa Libertadores.

Síntesis del partido

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Siro Rosane, Iván Tapia; Tomás Porra, Ignacio Tapia; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.tRx5xw

Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Jeremías Merlo, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Goles: PT 21 Manuel Panaro (G). ST 48 Franco Torres (G).

Cambios: ST, al inicio, Jhonatan Candia por Siro Rosane (B), Dardo Miloc por Iván Tapia (B), 17m Manuel Duarte por Rafael Barrios (B), 21m Franco Torres por Jeremías Merlo (G), 30m Lucas Castro por Bautista Merlini (G), Norberto Briasco por Manuel Panaro (G), 38m Nahuel Barrios por Ignacio Tapia (B), Maximiliano Puig por Nicolas Capraro (B), 46m Germán Conti por Marcelo Torres (G), Fabricio Corbalan por Juan Pintado (G).

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Jorge Baliño