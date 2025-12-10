Más de 50 autos de lujo y todos los bienes de los supuestos testaferros de Chiqui Tapia

El presidente y el tesorero de la AFA son investigados. Las dos personas que serían usadas como "pantalla", tienen ahora prohibió salir del país.

En paralelo a la investigación que se lleva a cabo en la causa Sur Finanzas, la Coalición Cívica realizó una denuncia penal en la que apunta contra los posibles testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino.

Los apuntados son Luciano Pantano y su madre Ana Conte , quienes figuran como propietarios de una mega estancia de más de 10 hectáreas en Pilar y son dueños de 59 vehículos de alta gama. Según reveló TN, este detalle se conoció a raíz de un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

El documento detalla ingresos, consumos, movimientos empresariales y la situación patrimonial de los socios de Real Central SRL , la firma señalada como compradora de la mega estancia de diez hectáreas en Pilar.

A raíz de este descubrimiento, el juez federal Daniel Rafecas dictó medidas preventivas contra ambos, como así también se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes.

testaferros Tapia Toviggino casa en Pilar

El vínculo entre los supuestos testaferros y el Chiqui Tapia

Ana Conte es una jubilada monotributista, que incluso recibió ayuda estatal en la pandemia, y su hijo Pantano, es el ex tesorero de Almirante Brown. Actualmente es el presidente de la Asociación de Fútbol Playa.

Pantano, tuvo además -desde 2021 - la mitad de las acciones de una empresa llamada "Central Parks Drinks S.R.L.", de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como "Real Central S.R.L.", y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

En un programa de TN, revelaron que son alrededor de 120 autos, motos y deportivos de altísima gama, muchos valuados por encima de los 300 mil dólares, los que pasaron por las firmas, aunque sin la capacidad económica para justificar semejante patrimonio.

La nómina incluye Porsche 911 modelo 2025, Panamera 2024, Ferraris, Mustang Mach 1, Audi, BMW, camionetas Hilux, motos de alta cilindrada, autos clásicos y hasta maquinaria agrícola.

autos testaferros

Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció "la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros", que "permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico".

Ambos, de esta forma, aparecen como quienes habrían puesto su nombre para encubrir el patrimonio real de Tapia y del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. La distancia entre sus ingresos y la flota registrada es una de las claves que hoy mira la Justicia.

Qué establece la denuncia penal de la Coalición Cívica

Los dirigentes del espacio de Elisa "Lilita" Carrió, apuntaron contra Pantano y Conte por la compra de un predio de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, en el partido de Pilar.

Según la presentación, los imputados no podrían justificar la adquisición de un inmueble que, de acuerdo con las descripciones, funcionaría como una quinta de grandes dimensiones, con autos de colección, un haras de caballos árabes, pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.

casa quinta pilar AFA TAPIA

Por el momento, la Justicia estableció medidas urgentes y dispuso control estricto sobre todo lo que entra y sale del predio de Pilar para evitar que sigan desapareciendo bienes.

Muchos de los vehículos de lujo coinciden con los modelos que aparecieron en los videos del garage de la quinta de Villa Rosa, reforzando las sospechas de que Real Central podría estar siendo utilizada para ocultar bienes de terceros con poder e influencia.