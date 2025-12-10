El equipo periodístico había llegado al país en la madrugada de este miércoles para una cobertura.

Un insólito momento tuvo lugar este miércoles, cuando se conoció que el gobierno de Nicolás Maduro decidió deportar al equipo de prensa de C5N , integrado por los periodistas Adrián Salonia , Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís .

La situación fue relatada por Salonia , quien calificó el momento como de "mucha tensión". El grupo estuvo durante dos horas detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, en Venezuela , donde personal de Migraciones retuvo sus documentos y les informó sobre la expulsión.

El periodista Salonia relató desde el avión -que los traslado hacia Bolivia- algunos detalles de lo ocurrido: " Nos retuvieron los pasaportes , donde nuestras valijas quedaron en Caracas. Una situación de mucha desesperación".

Nicolás Maduro deportó a un equipo de C5N: "Un momento de mucha tensión"

El equipo de C5N no logró recuperar sus pasaportes

A pesar de que explicaron que su intención era mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, el personal aeroportuario les realizó numerosas preguntas antes de comunicarles la decisión de no admitir su ingreso.

Luego de dos horas de máxima tensión, "nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos", afirmó Salonia.

Tras ser expulsados de Venezuela y llevados a Bolivia, se pudo conocer un video difundido a través de redes sociales que lograron registrar los periodistas, donde se muestra a un trabajador de Boliviana de Aviación, la aerolínea de bandera de Bolivia, con papeles y pasaportes a argentinos que corresponderían a los periodistas.

C5N denunció que el gobierno de Venezuela expulsó a periodistas del canal y les quitó sus pasaportes

El episodio se da en momentos de tensión entre el régimen de Maduro y el gobierno estadounidense de Donald Trump, luego de que aviones militares entraran en el espacio aéreo venezolano durante 40 minutos en lo que fue una amenaza de intervención.

En paralelo, en Noruega se entregó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana, la cual no llegó pero la distinción fue entregada a su hija. El organismo advirtió que se trató de "un viaje en una situación de extremo peligro", por la persecución del gobierno de Maduro.

A través de un audio, la excandidata a la presidencia junto a Edmundo González, reveló que mucha gente "arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión".

aeropuerto venezuela

EE.UU. envió aviones de combate a recorrer el espacio aéreo de Venezuela

Este martes, dos aviones de caza estadounidenses ingresaron en el espacio aéreo venezolano y sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante 40 minutos. Trump aseguró que el régimen de Nicolás Maduro "tiene los días contados".

Se trata de aeronaves F-18 que sobrevolaron el territorio de Venezuela -en cercanías a Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país-, este martes alrededor del mediodía.

Además, durante la madrugada, un dron de la Marina de Estados Unidos, modelo MQ-4C Triton, identificado como 169804 BLKCAT6, ingresó al espacio aéreo de información de vuelo (FIR) de Maiquetía. Según informó el sitio venezolano La Patilla, realizó maniobras de reconocimiento frente a la costa del mar Caribe.