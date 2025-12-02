Investigan millonarios movimientos de monotributistas a una financiera vinculada al "Chiqui" Tapia

Quiénes son las personas que están en la mira y qué descubrieron en sus cuentas bancarias.

La financiera Sur Finanzas, vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia , está en el centro de una investigación judicial por movimientos millonarios realizados por cuatro monotributistas de bajo rango a través de billeteras virtuales, pese a no contar con ingresos compatibles.

La denuncia de la Dirección General Impositiva ( DGI ) sostiene que podrían tratarse de monotributistas falsos para ocultar a los verdaderos beneficiarios del dinero. Este lunes es que la Justicia Federal llevó adelante una serie de procedimientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires como parte de una investigación por presunto lavado de activos vinculados a la AFA.

La Justicia tiene en la mira a cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años , inscriptos en las categorías más bajas del monotributo (de la A a la D), que en los últimos dos años movieron nada menos que $120.000 millones a través de billeteras virtuales.

chiqui tapia financiera

Los monotributistas señalados, sin poder justificar grandes montos de dinero

Entre los casos más destacados se encuentra Ignacio M., de 32 años, quien en 2024 emitió facturas por menos de 5 millones de pesos, pero recibió otras por más de 230 millones, en su mayoría de Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. Según los registros, realizó movimientos de 87.000 millones de pesos a través de cuentas virtuales y adquirió un vehículo de alta gama.

Otro de los sospechosos es Alejo A.O., de 35 años y categoría C, que operó $9.800 millones en billeteras virtuales en apenas seis meses. Sus ingresos provienen de depósitos en efectivo ($347 millones), transferencias bancarias ($1.100 millones) y transferencias virtuales ($8.900 millones).

ahorristas dinero billetera generica

El otro que sigue en la lista es Emilio V., también de 35 años y categoría A, quien habría manejado $14.500 millones mediante billeteras virtuales, todas vinculadas a Sur Finanzas. Según los registros, solo figura como dueño de un auto modelo 2006.

Según la denuncia que realizó la DGI, movió 670 millones en efectivo; $7800 millones en transferencias bancarias y $13.000 millones en transferencias virtuales.

El cuarto caso es el de Brian A., también de 32 años, que tuvo ingresos en efectivo por $390 millones, realizó transferencias bancarias por $4.500 millones y virtuales por $6.400 millones. En viajes al exterior, hizo extracciones con tarjeta de débito por $176 millones y recibió facturación de Sur Finanzas por $322,7 millones en solo cuatro meses.

Sur finanzas allanamientos

Aunque movimientos de menor rango de dinero, la Justicia también tiene en la mira los movimientos sospechosos de Ana Lucía ($17.000 millones), Erica C ($5,200 millones), Benjamín G ($5.200 millones), Pilar Y. ($10.000 millones), Natalia C. ($1.980 millones) y Gonzalo R. ($13.000 millones).

En todos los casos, los contribuyentes "no poseen la sustancia económica o financiera en relación con montos informados de gran magnitud, por lo que se presume la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos".

El Gobierno acusó por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia

Esta serie de allanamientos y la investigación surgió a raíz de la denuncia que realizó el Gobierno Nacional contra Ariel Vallejo, el financista señalado como figura cercana al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es investigado por presunto lavado de dinero y evasión luego de que ARCA detectara operaciones consideradas irregulares.

Según los reportes oficiales, su empresa habría manejado el año pasado más de $818 mil millones y evadido sumas superiores a los $3 mil millones, lo que desató un escándalo con fuerte impacto político y deportivo.