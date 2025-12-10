Causa Sur Finanzas: nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad

El escándalo de la AFA continúa y en las últimas horas hubo procedimientos en 17 clubes.

En las últimas horas, el juez Luis Armella ordenó nuevos operativos distintos en domicilios de la financiera vinculada con Claudio "Chiqui" Tapia .

Las diligencias se realizarán en empresas y cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas. Esto se concreta tras la ola de allanamientos sobre 17 clubes de este martes.

Desde la Justicia confirmaron que se trata de nueve operativos sobre domicilios de Sur Finanzas . Según publica TN, también se realizan allanamientos en otras empresas que tendrían vínculo con la empresa liderada por el financista Ariel Vallejo. Al mismo tiempo, el juez Armella ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que tiene la financiera en los distintos bancos .

El Gobierno denunció por lavado de dinero y evasión al financista Ariel Vallejo, ligado al Chiqui Tapia.

Sur Finanzas, apuntada por presunto lavado de dinero

Estas medidas ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora son un paso más en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.

La investigación por lavado de dinero se vincula con Sur Finanzas, empresa que financió y fue sponsor de varios clubes de fútbol y torneo de la Liga Profesional. Este expediente se inició en el mes de agosto a raíz de maniobras sospechosas por parte del club Banfield.

Dos semanas atrás, la DGI-ARCA denunció a la financiera por la presunta evasión de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos, muchos de ellos de parte de personas que no tienen la capacidad económica para hacerlo o que directamente no existen.

Durante los allanamientos que tuvieron lugar este martes por la tarde en diversas sedes deportivas, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y más de 15 clubes de fútbol

La investigación también puso la lupa en monotributistas de baja categoría que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a la financiera. Entre las pruebas, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

Entre aquellos que habrían movido estas cifras se encuentran personas incluídas en la base de emisores de facturas apócrifas y "sujetos no categorizados". Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, además de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.

Más de 50 autos de lujo y todos los bienes de los supuestos testaferros de Chiqui Tapia

En paralelo a la investigación que se lleva a cabo en la causa Sur Finanzas, la Coalición Cívica realizó una denuncia penal en la que apunta contra los posibles testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino.

Los apuntados son Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes figuran como propietarios de una mega estancia de más de 10 hectáreas en Pilar y son dueños de 59 vehículos de alta gama. Según reveló TN, este detalle se conoció a raíz de un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El documento detalla ingresos, consumos, movimientos empresariales y la situación patrimonial de los socios de Real Central SRL, la firma señalada como compradora de la mega estancia de diez hectáreas en Pilar.