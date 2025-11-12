Los mejores préstamos personales de hasta $10.000.000 en noviembre: los requisitos y tasas de interés

Varios bancos ofrecen créditos con acreditación inmediata, libre disponibilidad y devolución en cuotas fijas. Todos los detalles.

Los mejores préstamos personales de hasta $10.000.000 en noviembre: requisitos y tasas de interés

Pese a sus altas tasas, los préstamos personales siguen siendo una opción viable para quienes necesitan cubrir gastos, cancelar deudas o emprender un proyecto. Los bancos cuentan con líneas de crédito que se adaptan a cada cliente, en muchos casos con disposición inmediata de los fondos y con condiciones fijas.

Entidades como Banco Patagonia, Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Provincia ofrecen desde hace varios meses préstamos tanto para empleados en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. A continuación, algunos detalles de estos créditos en noviembre 2025.

Los clientes del Banco Ciudad que cobren sus sueldos en la entidad pueden acceder a un préstamo de hasta $100.000.000 , mientras que para los clientes que cobren en otra entidad el monto es de hasta un máximo de $20.000.000 . En tanto, los jubilados y pensionados que sean clientes tienen la posibilidad de solicitar un crédito de hasta $40.000.000.

banco ciudad El Banco Ciudad ofrece préstamos que van desde los $20.000.000 hasta los $100.000.000.

La devolución es en cuotas fijas mensuales y en un plazo máximo de hasta 72 meses. La Tasa Nominal Anual (TNA) puede variar según cada caso, pero se ubica entre 82 y 87%. Se amortiza bajo el sistema francés y las cuotas se cancelan por débito automático.

La solicitud puede hacerse a través de la web, vía WhatsApp o de forma presencial. A diferencia de otras entidades, son créditos de libre disponibilidad: es decir, se permite usarlos para cancelar deudas, viajar, afrontar gastos médicos, afrontar proyectos personales, comprar tecnología y electrodomésticos o realizar mejoras en la vivienda.

Banco Macro: préstamos de hasta $32.000.000 a devolver en 60 meses

El Banco Macro también brinda préstamos personales de hasta $32.000.000, con un plazo máximo de 60 meses para su devolución. Estos créditos están dirigidos a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. La TNA ronda entre el 94% y el 102%.

Para acceder al préstamo, se necesita DNI y constancia de CUIL, comprobante de domicilio, acreditación de ingresos (último recibo de sueldo o seis recibos si son variables), constancia y tres pagos recientes para monotributistas, y declaración jurada contable con tres pagos previsionales para autónomos.

banco macro El Banco Macro cuenta con una línea de crédito de hasta $32.000.000.

Para pedir el crédito hay que completar el formulario digital, enviar la documentación solicitada, esperar la evaluación crediticia, firmar el contrato y recibir el dinero acreditado en cuenta.

Banco Patagonia: créditos hasta $50.000.000 para clientes y acreditación inmediata

El Banco Patagonia cuenta con una línea de préstamos personales de hasta $50.000.000 para clientes, dependiendo del perfil de cada usuario, con un plazo máximo para la devolución de 60 meses y una TNA de 120%.

Estos préstamos se caracterizan por una acreditación inmediata en la cuenta del solicitante, y pueden ser utilizados para cualquier destino, como refacciones o compras. Para acceder al crédito hay que ser cliente con caja de ahorro activa, aprobar el análisis crediticio, presentar documentación respaldatoria y validar la identidad si se gestiona online.

Para solicitarlo, los interesados deben elegir el canal de su preferencia (sucursal, web, app o teléfono), completar el formulario, adjuntar la documentación solicitada, verificar su identidad y esperar la aprobación del crédito.

Banco Patagonia de Chichinales En el Banco Patagonia se pueden solicitar préstamos de hasta $50.000.000 y con acreditación inmediata.

Banco Provincia: hasta $50.000.000 a devolver en 48 meses

El Banco Provincia lanzó su línea de créditos para clientes que perciban sus haberes en la entidad con montos de hasta $50.000.000, plazos de devolución de hasta 36 meses y Tasa Nominal Anual de 91%. El préstamo se liquida bajo el Sistema de Amortización Francés y las cuotas mensuales se pueden cancelar con débito en cuenta o abonando en ventanilla.

Dichas cuotas podrán afectar hasta el 35% del ingreso promedio del solicitante. Pero si además posee un préstamo hipotecario con el propio banco, la afectación máxima no deberá superar el 40%.

El banco habilitó un simulador online que permite calcular en segundos el monto de la cuota, los intereses y el ingreso mínimo necesario. De esta manera, el solicitante tiene la posibilidad de evaluar de antemano si está en condiciones de avanzar con la operación. El trámite puede hacerse tanto online como presencial.