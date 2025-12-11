Supermercados liquidan piletas: rebajas de hasta 40% y 12 cuotas sin interés

La llegada del verano cambia las prioridades en muchos hogares. El calor impulsa la búsqueda de alternativas para refrescar patios, jardines y balcones. En ese escenario, las piletas se transforman en un recurso ideal para quienes desean pasar más tiempo al aire libre sin depender de destinos turísticos o clubes.

Para captar esa demanda, las principales cadenas de supermercados activaron liquidaciones que incluyen descuentos profundos y planes de financiación amplios.

La estrategia aparece en un contexto donde los consumidores comparan precios con mayor precisión y observan cada gasto. Por eso, los comercios buscan dinamizar las ventas con rebajas directas y cuotas sin interés , un esquema que facilita la compra de productos estacionales sin un desembolso elevado en un solo pago.

Rebajas y modelos para distintos presupuestos

Distintas cadenas de supermercados comenzaron a promocionar distintas ofertas, descuentos importantes y financiación en cuotas sin interés. Esto se presenta como una oferta tentadora para estas fechas, donde el calor recién comienza.

Carrefour presentó un catálogo con modelos inflables y estructurales, desde piletas pequeñas para chicos hasta versiones familiares de mayor volumen. La cadena ofrece descuentos de hasta 30% y planes de 12 cuotas sin interés a través de su línea de crédito.

piletas de fibra y lona pelopincho (5).jpg

Entre las opciones más destacadas aparece la pileta estructural Bestway de 259x170x61 cm, con 30% de rebaja y un valor final de $160.993,00, mientras que el modelo de 300x201x66 cm queda en $232.049,30. Para quienes buscan alternativas económicas, la pileta infantil de 2 aros se ubica en $9.093,00, y la inflable de 3 anillos de 152x30 cm se ofrece a $34.993,00.

Las piletas autoportantes también integran la liquidación. El modelo Fast Set de 183x51 cm queda en $59.493,00, siempre con cuotas sin interés. Además, Carrefour incorporó una línea de lona estructural, como la Avenli de 1.000 litros, con un descuento del 16% y valor final de $111.799,00.

Para compras simples y rápidas, la cadena mantiene alternativas de pago contado, como la pileta inflable de 122x25 cm, a $12.000,00, y la versión para bebé de Intex, a $16.990,00.

ChangoMás suma opciones familiares y kits completos

ChangoMás se sumó con una liquidación aún más agresiva en varios productos. Algunas ofertas alcanzan el 44% de descuento, con disponibilidad en 12 cuotas sin interés mediante tarjetas Visa, Mastercard y Naranja.

Uno de los modelos más buscados es la pileta inflable familiar con techo, que queda en $239.988. Dentro del segmento estructural, la rectangular de 830 litros baja a $95.988, y la Bestway de 4.678 litros con set incluido se ofrece a $281.988. Estos sets suelen incluir bomba, filtro o parches, lo que reduce compras adicionales para mantener el agua en condiciones.

pileta Las cadenas compiten con rebajas y cuotas para convertir la compra de piletas en una opción posible para más hogares.

Para quienes desean mayor capacidad, la Bestway de 6.503 litros queda en $359.988, y la versión de 12.627 litros baja a $699.999,31. También se mantiene en oferta la pileta rígida de 946 litros, con un valor de $53.899,30 luego del descuento.

Las opciones cubren desde necesidades básicas hasta estructuras que requieren más espacio, algo que permite ajustar la compra según el tipo de vivienda y el uso previsto.

Jumbo apunta a las marcas tradicionales y a los accesorios

Jumbo ofrece una selección que combina modelos inflables, propuestas clásicas de lona y equipamiento complementario. Entre las alternativas más conocidas aparece la Pelopincho 1020, un formato ampliamente instalado en los hogares argentinos. El precio final queda en $125.520, con 20% de descuento y financiación en 12 cuotas.

La liquidación incluye también inflables de mayor tamaño, como la Bestway de 260x175x51 cm, que se consigue a $75.335. En paralelo, Jumbo trabaja sobre un punto clave del mantenimiento: las bombas filtrantes. Los modelos Pelopincho 58381 y 58383 tienen descuentos del 35% y se ubican en $53.462,50 y $63.277,50, respectivamente.

El catálogo cierra con opciones económicas, como la inflable básica de 122x25 cm a $13.585, y la Fill ‘n Fun 55029, que baja a $23.985.