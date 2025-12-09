Elevaron a juicio oral el caso de la joven asesinada en un acto sindical: el principal acusado es su hermano

El tiroteo se produjo en septiembre de 2023, durante una reunión previa a las elecciones del sindicato.

El 9 de septiembre de 2023, Gabriela Mónica Pérez recibió un tiro en el cuello durante un acto sindical. Recientemente, la causa por el asesinato de la joven fue elevada a juicio oral. El principal acusado es Gustavo Herrera, hermano de la joven asesinada.

Por otra parte, Adrián Vallejos está señalado como presunto cómplice . Según las hipótesis de la Justicia los disparos estaban dirigidos a personas allegadas al gremialista Nicolás Fittipaldi —quien competía en las elecciones del sindicato contra Franco Saillén—.

Herrera, quien actualmente tiene 38 años, fue detenido por la policía pocas semanas después del hecho y se enfrenta a cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego con dolo eventual y tentativa de homicidio agravado.

gabriela monica perez

Por su parte, Vallejos, conocido como “Petaca”, es señalado como partícipe necesario del homicidio agravado y la tentativa de homicidio, acusado de haber estado en el vehículo.

Además, hay un tercer acusado que permanece prófugo: Luis Mendoza. Según cree la Fiscalía, se trataría de quien manejaba el auto y buscó a Herrera por su casa antes de cometer el crimen. El sospechoso tendría vínculos con la barra de un club.

La defensa apelará la elevación a juicio

Mientras la familia del acusado sostiene su inocencia, la defensa anticipó que apelará la elevación a juicio de la causa. El abogado querellante, Carlos Nayi, quien representa al viudo de Gabriela, se mostró conforme con la decisión de la justicia, firmada el viernes y subrayó que pedirá la pena máxima.

La joven era madre de una nena.

Por otro lado, la Justicia continúa con la investigación de dos causas de forma paralela. En primer lugar, intentan dar con los autores intelectuales del ataque armado, (todo indica que se trató de una rivalidad entre gremios). Además, investigan una causa por presunta violencia de género de Herrera a una expareja.

Entre las pruebas presentadas en la causa, se incluyen rastreos y seguimientos de teléfonos celulares, entrecruzamiento de llamadas y escuchas, así como análisis de filmaciones captadas antes, durante y después del ataque. Sin embargo, la acusación no pudo establecer que los acusados fueron contratados como sicarios.

El momento del crimen

El hecho se produjo durante las primeras horas de la tarde del sábado 9 de septiembre de 2023, en el Club Atlético Yapeyú, ubicado en el barrio homónimo de la ciudad de Córdoba, sobre la calle Juan Roque al 150. En el lugar, se llevaba a cabo una reunión por las futuras elecciones del sindicato, en la cual Nicolás Fitipaldi y Franco Saillén se disputaban el poder.

Policía de Córdoba

Allí, de acuerdo a la información bridada por la Fiscalía, alrededor de las 14, una persona se apersonó en la vereda del lugar y abrió fuego contra la fachada del lugar. Al menos seis disparos fueron efectuados. Uno de los proyectiles ingresó al lugar, que tenía dentro más de cien concurrentes, e impactó en la “zona superior del torso de la víctima”.

En el lugar se montó un importante operativo policial con la presencia de la Brigada de Homicidios y personal especializado de las distintas áreas científicas de la Policía Judicial de Córdoba, quienes recabaron filmaciones y distintos testimonios para dar con el autor o autores del violento hecho.

gabriela monica perez

En las imágenes obtenidas, se pudo constatar que el tirador estaba vestido con un buzo azul, chaleco negro y con la cara cubierta, y se ubicó detrás de un auto para efectuar los disparos. El peritaje antropométrico indicó una alta similitud entre Herrera y el hombre observado en las imágenes de las cámaras de seguridad.