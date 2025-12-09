"Saben matar": una vecina denuncia amenazas de la familia de uno de los asesinos de Juan Caliani

La vecina declaró en el juicio relatando episodios de amenazas y agresiones físicas por parte de la familia de uno de los jóvenes. Espera que fiscales y jueces lo consideren al determinar la pena.

En medio del juicio para imponer la pena a los asesinos del periodista y militante Juan Caliani , una vecina del barrio que vive pared de por medio con la familia de uno de los jóvenes condenados por el crimen, volvió a romper el silencio y relató una secuencia de hostigamientos, insultos y amenazas que, asegura, se intensificaron después de declarar ante el tribunal.

El juicio de imposición de pena se desarrollará desde este miércoles 26 de noviembre hasta el 12 de diciembre, con gran cantidad de testigos por parte de la querella. Mientras el tribunal avanza hacia la definición de la pena, el relato de Navarrete expone otro costado del proceso: el miedo residual, la impunidad y la presión que aún sienten quienes se animan a declarar .

Cabe destacar que se trata de una situación similar a la que la vecina denunció en diciembre de 2024 , cuando el joven cumplía arresto domiciliario luego de ser identificado, reconocer el crimen y ser condenado en mayo en un juicio abreviado.

Se suponía que durante un año se someterían a un tratamiento previsto para jóvenes menores de edad cumpliendo reglas y normas estrictas de conducta, pero la señora refirió que Herrera la amenazó:"Te voy a matar como a Juan Caliani". Además, le tiró un hierro que lesionó parte de su cuerpo y tuvo que ser atendida en el hospital Bouquet Roldán. Frente al episodio intervino la Comisaría 17, cuya comisario tuvo que retirarse del lugar por las agresiones verbales del padre del joven.

En aquella oportunidad, Marcela Gutiérrez, jefa de la unidad, advirtió también que el personal policial ya acudió a la vivienda de la vecina en reiteradas ocasiones, desde junio en adelante. Incluso la víctima denunció al adolescente más de una vez.

“Me amenazaron con mi nieto”

Navarrete dijo que el clima se volvió insoportable desde que asistió a la audiencia la semana pasada en calidad de testigo. Contó que, tras su testimonio, comenzaron las agresiones directas: “viven tirando pirotecnia, pateando el portón, insultándome”, narró en una entrevista radial con LU5.

“El jueves fui a cenar a la casa de una vecina, y en la vereda estaban los sobrinos y los más chicos de la familia. Me insultaron: ‘loca de mierda’, me gritaban”, relató.

Según la mujer, las agresiones no solo provienen de adolescentes y jóvenes del entorno de los Herrera, sino también de los propios adultos. “Estaba el padre, la madre, la tía. Todos se reían como si fuera un chiste”, sostuvo.

En medio de esa escena, afirma que recibió la amenaza más brutal: “Me dijeron que me iban a sacar de la casa arrastrándome, a mí y a mi nieto. Que saben cuándo estoy sola, que me vigilan”.

Navarrete contó que esas intimidaciones se repiten desde hace meses y que se agravaron tras su declaración en el juicio. En esa instancia, recordó, los acusados “no levantaron la cabeza del piso” y el padre de Mateo “se escondía detrás de la defensora” pero concluyó: “Saben matar. Eso sí saben hacer”, sostuvo.

"No puedo salir a trabajar"

Desesperada por la situación, la mujer llamó a la Policía. Dijo que el primer móvil que atendió su mensaje mermó aún más su sensación de desprotección. “Me atendieron burlándose”, afirmó. Luego, al llamar directo a la comisaría, envió otro grupo de agentes que sí se presentó en el domicilio.

Para entonces —según su relato— la situación seguía fuera de control: “Los chicos tiraban bombas de estruendo bajo el auto de mi hijo, cañitas voladoras, de todo, y el móvil estaba enfrente”. Sostuvo que los Herrera permanecían en una camioneta blanca, riéndose y desafiando la presencia policial.

Navarrete aseguró que ya no se siente segura ni siquiera para ir a su empleo. “No puedo salir a trabajar. Mandaron a los que limpian vidrios a vigilar dónde estoy”, dijo. “Es una situación continua. En la noche que llamé al móvil, ellos seguían ahí, molestando”.

Julio Caliani - Juicio Juan Caliani

La mujer afirmó que este martes volverá al tribunal para hablar con los fiscales de la causa. Espera que las denuncias por amenazas y hostigamiento no queden fuera de la evaluación del tribunal.

El juicio que se desarrolla esta semana busca imponer la pena a los responsables del asesinato de Juan Caliani, ocurrido cuando los acusados eran menores de edad. La familia del periodista reclama una reparación justa y una respuesta contundente del Poder Judicial, que —según su postura— no llegó a tiempo cuando el caso se investigó originalmente bajo el régimen penal juvenil.

“Yo fui y dije todo lo que tenía que decir”, cerró la vecina. “Los defensores quisieron callarme, pero no pudieron. Ahora espero que los fiscales y el juez tomen las cosas como las tienen que tomar”.